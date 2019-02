El Faustino Asprilla, agradeció a la policía por recuperar a su "Lagrimon"

El pasado domingo las autoridades del Valle del Cauca hicieron entrega de las cabezas de ganado que fueron hurtadas al ex jugador de futbol Faustino Asprilla en la madrugada del jueves. Entre ellos, recordemos, se encontraba el consentido del Tino, un toro llamado “Lagrimón”

Las seis reses y el toro que fueron recuperadas por la Policía del Valle en la tarde del viernes en una vivienda del barrio Decepaz, al nororiente de Cali, fueron trasladadas hasta la finca del Tino Asprilla en Tuluá.

Durante la entrega El Tino, no ocultó la felicidad de ver nuevamente a su consentido Lagrimón, agradeció a la policía y motivó a quienes hayan sido víctimas del abigeato a denunciar “Si hubieran denunciado quienes fueron robados hace 20 días, tal vez a mí no me había pasado”, dijo.

Por otro lado, pidió a las autoridades continuar con la investigación para determinar quién está detrás de estos robos en el norte del Valle.