Cierres programados en el Aeropuerto Internacional Matecaña

La Aeronáutica Civil, en concertación con las aerolíneas que operan en el aeropuerto de esta ciudad, aprobó el cierre de la pista para realizar las obras de pavimentación que se realizarán durante los próximos meses.

Las obras, que tienen un costo estimado de 11 mil millones de pesos, están programadas para las siguientes fechas, en las que no habrá operaciones aéreas:

Entre el 30 de abril a las 9:00 p.m. hasta el 2 de mayo a las 4:59 a.m., entre el 1 de junio a las 11:00 am hasta el 3 de junio a las 10:59 a.m., entre el 29 de junio a las 11:00 a.m. hasta el 1 de julio a las 10:59 a.m. El cuarto cierre está programado entre el 3 de septiembre a las 9:00 p.m. hasta el 5 de septiembre a las 4:59 a.m.

Además, habrá cierres diarios de menor duración desde las 10:30 p.m. hasta las 5:30 a.m., en las siguientes fechas:

Desde el 3 de mayo hasta el 1 de junio, desde el 4 de junio hasta el 29 de junio, desde el 2 de julio hasta el 2 de septiembre y desde el 6 de septiembre hasta el 15 de septiembre de este año.

La gerencia del Aeropuerto, encabezada por Mauro Correa, explicó que hay un tramo que lleva cerca de 10 años sin repavimentar y otro sector que requiere mantenimiento y aseguró que el objetivo es brindar mayor seguridad a los viajeros y conservar la certificación que se recibió en el 2017 por parte de la AeroCivil.

Hay que resaltar que la pista cuenta con 2.200 metros de longitud por 45 metros de ancho y las obras consisten en realizar la topografía en el sitio, fresar el pavimento viejo, hacer ligado al asfalto y posteriormente instalar el concreto asfáltico. En la intervención se contará con dos plantas asfálticas que y una tercera suplente para evitar retrasos.

Correa recomendó a los viajeros revisar las fechas de sus trayectos para no tener inconvenientes con las obras de mantenimiento.