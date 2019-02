Zonas del río Lagunilla no tienen alarmas de prevención

El tristemente recordado río Lagunilla que cruza por la población de Armero no cuenta en la actualidad con alarmas para advertir una posible emergencia.

La denuncia fue elevada por el alcalde de la población Carlos Escobar quien hizo un fuerte llamado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para atender esta situación.

"En varias ocasiones he insistido a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y he hablado con su director Eduardo José González y no existe un compromiso para lograr con esas alarmas que son vitales para la comunidad. No podemos tener puntos ciegos en el trayecto del río", sostuvo el mandatario local.

Recordemos que en 1985 la población de Armero fue arrasada por una erupción del volcán nevado del Ruiz y la avalancha descendió por la cuenca del río Lagunilla.