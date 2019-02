El segundo intento por acusar a Guatibonza

Hace tres semanas un juez le dio la posibilidad a la Fiscalía de replantear el escrito de acusación en contra del general Humberto Guatibonza, su asesor de prensa Carlos Arenas y dos personas más relacionadas en el escándalos de la “chuzadas” que nacieron en el departamento de Nariño.

Lea también: Empieza a operar carril exclusivo para el SETP

La defensa le pidió al juez de conocimiento que no le diera tramite al documento por que no cumplía con los requisitos de ley, se incluyeron declaraciones de testigos que no debieron estar allí.

Cinco delitos le fueron imputados y el juez decidió dejar para este viernes la argumentación del escrito de acusación, el espacio que tiene la Fiscalía para explicar porque los implicados deben ser condenados, a la vez se convierte en la puerta de entrada para el juicio.

El general Guatibonza habló y dijo que tienen como demostrar que toda la investigación es una estrategia para afectarlo y enredarlo con el caso de “chuzadas” del que asegura no tener relación.

Lea también: A cenizas quedaron reducidas 13 viviendas en la Tola