Continúa polémica por construcción de edificio en Cartagena

Frente a los múltiples inconvenientes y quejas presentados por las 160 familias propietarias del proyecto VIS, edificio Torres Bahía, ubicado en el barrio Alto Bosque, el Concejo de Cartagena, a atreves de la Comisión Primera del Plan, presidida por el concejal Cesar Augusto Pión González, reunió a todos los actores comprometidos en el desarrollo del proyecto de interés social, con el firme propósito de buscar alternativas que permita entre otras cosas, acabar con el rifirrafe que existe entre la Promotora TB SAS constructora del proyecto y Aguas de Cartagena, por falta de suministro y distribución del preciado líquido en el edificio.

“El mayor problema que tenemos en el edificio es que no existe una conexión definitiva de acueducto y alcantarillado, causando problemas de salubridad y ambiente que se presentan porque Torres Bahía es un edificio de 160 apartamentos y 20 pisos, y que en respuesta de la firma Aguas de Cartagena se evidencia que se ha alterado el ordenamiento urbanístico de la zona, por lo tanto la empresa le dice a la constructora que debe hacer las adecuaciones de las vías de alcantarillado y redes de acueducto”, aseguró Marco Antonio Tello Guerrero, comprador del proyecto.

Para Claudia Hernández Álvarez, asesora jurídica de la copropiedad, la gran problemática se centra en muchos puntos en común, “en cuanto a servicios públicos es que no poseen independización de los servicios, es decir que a cada propietario no le llega el recibo de servicios, porque no existe una medición individual de agua para los dueños, únicamente existe una medición totalitaria y la factura llega a la copropiedad y luego ésta lo divide entre todos los que habitan”, aseveró la jurídica.

Cartagena menos competitiva

Diego González Cepeda, gerente de Lonja Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar, dijo que lamentablemente todo lo que está pasando con el tema de construcción repercute sobre el usuario final, quien da en resumidas cuentas en marketing la satisfacción de productos, por tanto es un tema de competitividad, si pretendemos que Cartagena crezca y se sitúe como un enorme destino de inversión en materia inmobiliaria, industrial o turístico, debemos propender para que este tipo de episodios no ocurran”, afirmó el dirigente.

González Cepeda fue enfático en afirmar que la competitividad no tiene estratos, no tiene clase y mucho menos color, “independientemente de la construcción en cualquier rincón de la ciudad, los proyectos tienen que presentarse con todas prerrogativas de calidad y que el usuario quede satisfecho”, aseveró el gerente de la Lonja en Cartagena.

Torres Bahía, una obra sin requisitos

Para el presidente de la Comisión Primera del Plan, el concejal César Augusto Pión González, la construcción del edifico Torres Bahía se constituye en una muestra más que en Cartagena se adelanta todo tipo de construcción sin el lleno de requisitos y con una omisión de quienes tienen la competencia de poder mirar todas las condiciones técnicas, “lo que ha querido el Concejo desde la comisión, es poner de manifiesto estas irregularidades para que no ocurra posteriormente, desastres en la salud pública y mucho menos desastres económicos de los habitantes de la propiedad horizontal”, dijo.

“Vamos a trasladar toda la documentación a los estamentos con copia a la vicepresidencia de la República y vamos a activar el Acuerdo 019 de diciembre sobre la conformación y activación del comité de propiedad horizontal para que ellos (los miembros) continúen apoyando esta labor”, concluyó el concejal por el partido de la U.