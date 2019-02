Este domingo habrá entrada gratis al Castillo San Felipe en Cartagena

Este domingo 24 de febrero de 2019, el Castillo de San Felipe de Barajas y los fuertes en el corregimiento insular de Bocachica, recibirán a los colombianos en la primera jornada de entrada gratis a las Fortificaciones del año.

El Castillo de San Felipe de Barajas y los Fuertes de San Fernando, de San José y la Batería del Ángel San Rafael, estarán abiertos desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. ofreciendo una programación cultural especial.

La jornada es organizada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) y el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena. El director general de la ETCAR, Álvaro Gómez Poveda, reitera la invitación a los colombianos, y sobre todo a los cartageneros, a visitar este domingo las Fortificaciones, “en el 2019 tendremos 10 jornadas de entrada gratis al Castillo de San Felipe de Barajas los últimos domingos de cada mes, con una programación cultural que solo se ofrece durante estas fechas y diseñada especialmente para que todas las edades puedan disfrutar de su patrimonio”.

Los colombianos que deseen visitar el Castillo de San Felipe de Barajas este domingo 24 de febrero deben presentar su cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, expedida por Migración Colombia; y la tarjeta de identidad, en el caso de los menores de edad, que deben estar acompañados por un adulto responsable. En el fuerte se ofrecerá guianza turística profesional sin ningún costo para los colombianos durante toda la jornada.

La programación cultural de este domingo se denomina ‘Kalamarí’, nombre del poblado indígena que existía en lo que hoy es Cartagena de Indias a la llegada de los españoles, y le apuesta al rescate y preservación de la historia de la ciudad.

Las actividades iniciarán a las 10 a.m. en el tendal del Hospital de Tropa con el taller de manualidades ‘Conozco Kalamarí’, continuará a las 11 a.m. con la presentación de la narración teatral ‘Mi Kalamarí’ en el tendal del Bonete y a las 11:30 a.m. se realizará una recreación interactiva en la Batería de la Redención.A las 2:30 p.m. se realizará nuevamente el taller de manualidades ‘Conozco Kalamarí’ y la jornada cerrará con la presentación de la puesta en escena ‘Mi fuerte es cuidar lo mío’, una farsa colorida y musical que a ritmo de mojiganga, invitará a los asistentes a involucrarse en el cuidado del patrimonio fortificado.

También habrá reproducciones y montajes de aldeas Kalamarí y personajes de época interactuando con los visitantes.En BocachicaEn el corregimiento insular de Bocachica, las actividades se centrarán en la Batería del Ángel San Rafael y tendrán como tema central las Fiestas de la Virgen de la Candelaria, celebración que hace parte de la tradición de la comunidad.

La programación incluirá una charla sobre los Cabildos Negros en las Fiestas de la Candelaria, muestras de danza de puya y bullerengue a cargo de las niñas de la Fundación Afrocaribe Luna Alegre de Karex, recreación de las Fiestas de la Candelaria en Bocachica, el taller ‘Fiestas de la Candelaria, respeto y cultura ciudadana en Cartagena' y el monólogo ‘La olvidada Candé’ a cargo de la artista Ruby Flórez.Los interesados en visitar Bocachica deben dirigirse al Muelle de la Bodeguita, frente al Parque de la Marina, en el Centro Histórico; donde deben pagar el impuesto portuario y el pasaje marítimo hacia este poblado insular.