“La denuncia en mi contra es una persecución política”

Tras conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, que decretó la pérdida de investidura para el concejal de Manizales, Carlos Humberto Velásquez, este se pronunció diciendo que está tranquilo porque sabe que no ha cometido ninguna falta.

Indicó que fue elegido por la comunidad para representar a la ciudadanía en general, aunque nunca en sus 15 años en el concejo ha escondido su interés por defender a los comerciantes de la capital caldense.

“ No me declaré impedido porque no existe ningún conflicto de intereses, ya que este proyecto hablaba de la ocupación del espacio público en toda Manizales, no en un sector específico o en un corredor.

No soy propietario de ninguna terraza ni de predios que tengan una, tampoco soy accionista de empresas relacionadas con el uso de las mismas. Sólo figuro como representante de una sociedad que tiene uso de terrazas, pero en la iniciativa no se dijo que sólo algunas actividades serían gravadas con el impuesto, sino todas.

Esta denuncia la hace un anónimo diciendo que mis hijos, hermanos y yo somos dueños de establecimientos comerciales, lo cual no es cierto. Sólo la hace basado en que llevo 30 años vinculado al comercio de Manizales, pero como soy organizado y previendo que esto sucediera, no soy integrante de juntas directivas de empresas o entidades, como si lo hice en el pasado en la Cámara de Comercio o Sibarca.

La primera instancia es muy local, por eso llevaremos el caso ante el Consejo de Estado. Tengo claro que esto obedece a una persecución política y considero que la denuncia no tiene razón de ser, pero las procuradoras no hicieron un análisis juicioso de la situación.

Me reuniré con varios abogados para defenderme porque no soy culpable de nada y no tengo por qué declararme impedido para una cuestión de ciudad, ya que lo más fácil es salir corriendo para no tomar decisiones “ manifestó.

Dijo además que ha recibido pleno respaldo y acompañamiento del Partido de la U y de Mauricio Lizcano, aunque si tiene que irse lo hará, pero no por malas actuaciones sino por defender lo que siempre ha pregonado en el Concejo.

Agregó que no tomará aún medidas jurídicas, porque primero juzga Dios y él pondrá su mano para decir si debe estar en la corporación o no.

“ Tengo otros proyectos para continuar empresa incluso en Estados Unidos con unos inversionistas amigos. No habrá ningún problema para que Carlos Humberto Velásquez siga generando empleo, dando oportunidades a la gente y ayudando a la ciudad, que es lo que yo sé hacer “ puntualizó.