No vamos a pagar el impuesto predial

Quienes participaron en esta jornada de protesta, en su mayoría son adultos mayores, pensionados del municipio, de la gobernación y del magisterio, que tienen sus viviendas en el sector de los barrios la Concordia, Provenza, Diamante, San Alonso, el norte de Bucaramanga, San Pio, entre otros sectores.

Ellos le gritaban al alcalde que no pagarán el impuesto simplemente porque no tienen dinero para hacerlo y solicitan justicia social y no están pidiendo rebaja sino que les reavalúen sus predios.

Agregaron que no tiene 4, 5, 10 y 12 millones de pesos para pagar un impuesto que no se sabe de dónde salió tan alto, luego del avalúo de sus viviendas que costaban 200 o 300 millones de pesos y hoy están valoradas en 500 y 1000 millones de pesos.

Ana Jaimes, que tiene su casa en la Concordia, debe pagar 12 millones de pesos por concepto de impuesto predial, argumentó que ya que el alcalde es constructor que les compre su vivienda para que haga edificios y se gane una plática.

No, nos acogeremos al descuento del 30 por ciento, cuyo plazo oportuno vence este 28 de febrero, simplemente porque no tenemos dinero para cancelar el impuesto predial que llegó muy alto, aseguraban quienes participaron en el plantón.