Denuncian que planta de tratamiento de agua en Pijao, Quindío no funciona

No hay derecho habitantes de la vereda Cañaveral del municipio de Pijao en el Quindío denuncian que la planta de tratamiento de agua potable que fue reinaugurada hace un año por el gobernador del Quindío no está funcionando y los 300 usuarios son los afectados, piden soluciones.

Darío Marín, presidente de la junta de acción comunal de esta vereda habló con Caracol Radio explicó que la planta no tiene una sola gota de agua y no ha prestado el servicio para lo cual fue intervenida por el gobierno departamental en las veredas de Barragán, Los Balsos, Río Lejos, Cañaveral, y los condominios Lunadas y Valle del Sol.

Y agregó “fueron cerca de 100 millones de pesos los que invirtieron (gobernación Quindío) en esta planta en asocio con la Asociación de Usuarios de Acueducto La Coca Barragán, la misma no funciona, no opera”

A través de un comunicado la gobernación del Quindío respondió ante esta denuncia, aunque no aclara si está funcionando…solo que está en óptimas condiciones…a continuación el comunicado:

El gobierno departamental se permite informar que la planta de tratamiento de agua potable, La Coca - Barragán, ubicada en la vereda Cañaveral del municipio de Pijao, se entregó el 15 de febrero de 2018 en óptimas condiciones a la Asociación de Usuarios de Acueducto La Coca Barragán, responsable de la prestación del servicio, situación en la que aún se encuentra.



Esta planta abastece de agua potable las veredas de Barragán, Los Balsos, Río Lejos, Cañaveral, y los condominios Lunadas y Valle del Sol, así como la institución educativa Luis Granada Mejía.



El sistema de acueducto administrado por la Asociación de Usuarios del Acueducto La Coca Barragán no cuenta aún con medidores ni personal de operación suficiente que permita controlar el consumo, ni las pérdidas y las conexiones no autorizadas. Estos aspectos descompensan el sistema, generando el vaciado del tanque de almacenamiento en periodos muy cortos e impredecibles de tiempo, impidiendo la disponibilidad permanente de líquido y el suministro continuo del servicio.



Es claro entonces que las dificultades evidenciadas se deben a la operación del sistema de acueducto y no a las obras ejecutadas por el departamento.



La gobernación del Quindío a través del Plan Departamental de Aguas, PDA, viene acompañando a esta y otras empresas o asociaciones de usuarios responsables de la prestación de servicios públicos, con el propósito de hacer más eficiente la prestación del servicio en términos de calidad y continuidad. Sin embargo, la aceptación de las recomendaciones y decisiones que se tomen son de exclusiva discrecionalidad de las empresas y/o asociaciones de usuarios.



La sede Cañaveral de la institución educativa Luis Granada Mejía fue conectada al sistema de suministro de agua tratada en el mes de marzo de 2018, sin embargo, la continuidad del servicio se vuelve irregular en el momento en que el tanque de abastecimiento presenta niveles bajos de agua, debido a las causas antes mencionadas.