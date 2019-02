Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, jueves 21 de febrero

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Una mujer herida deja explosión en una vivienda en el barrio Bosques de Pinares al sur de Armenia esta madrugada.

Según la policía del Quindío varios niños fueron evacuados del lugar por prevención, aún no se sabe qué tipo de elemento hizo explosión.

El subcomandante de la policía en Quindío, Coronel Héctor Santiago García en diálogo con Caracol Radio explicó que el hecho que es materia de investigación se presentó en la manzana 11 casa 63 del barrio Bosques de Pinares sobre las 5 de la mañana, espere información en minutos.

Líderes cafeteros de 4 departamentos del país piden a la FedeCafé implementar estrategias que frenen las importaciones del producto a Colombia.

Mediante un oficio firmado por integrantes de comités de cafeteros de Caldas, Risaralda, Huila y Quindío, se le está pidiendo a las directivas del gremio poner en práctica lo tratado en el reciente congreso cafetero y que tenía que ver precisamente con la ejecución de medidas que pudieran hacer frente a la importación del producto, toda vez que el 44.4% del café que se consume en Colombia es importando.

Habitantes de la vereda Cañaveral del municipio de Pijao en el Quindío denuncian que la planta de tratamiento de agua potable que fue reinaugurada hace un año por el gobernador del Quindío no está funcionando y los 300 usuarios son los afectados, piden soluciones.

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Armenia ordenó levantar el embargo que pesaba contra las cuentas del departamento del Quindío, por concepto del pago de primas de servicios a maestros de esta jurisdicción.

A 31 de agosto del año 2018 la deuda con 827 docentes del Quindío por concepto de primas de servicios ascendía a $12.678 millones, dineros que la gobernación del Quindío espera pague el gobierno central dado que es una deuda de la Nación.

Se intensifican las labores en el Quindío, para buscar soluciones ante la contaminación por aguas negras de los ríos del departamento.

Con el objetivo de revisar los compromisos del gobierno nacional con los productores del sector primario y presentar la política Agropecuaria y de Desarrollo Rural 2018-2022 ‘Un campo para la equidad’ incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, se cumplirá en el Quindío la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, CONSA que liderará el ministro de agricultura Andrés Valencia Pinzón, el evento se cumplirá en Panaca.

Usuarios de la EPS Asmet salud se quejan por el mal servicio en el área de autorizaciones y el poco personal para atender al público.

La Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación en unión con la Embajada de Alemania, otorgaron la condecoración binacional “la Gran Cruz Orden al Mérito Ambiental Barón Alexander von Humboldt”, al docente de la Universidad del Quindío Hugo Mantilla-Meluk.

En deportes, a las 7 y 30 de la noche en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío jugará frente a Leones en la cuarta fecha del Torneo Águila de la B.

No paran los homicidios en el departamento del Quindío, ayer en el estadio municipal de Génova fue asesinado Sebastián Carrillo Beltrán de 22 años de edad, por desconocidos que le dispararon en varias oportunidades, el joven murió cuando era trasladado al hospital de Caicedonia.

Este hecho criminal se suma al asesinato de Jhonatan Alfonso Cruz Contreras, de 30 años en el barrio ciudad jardín el pasado martes en la noche en el municipio de La Tebaida, este ataque dejó además dos personas heridas. En ambos casos las autoridades judiciales investigan móviles y autores del crimen, ya son 30 homicidios este año en el Quindío.

A menos de una semana que se conociera la sentencia que profirió un juez de Armenia contra los ex concejales Robert Augusto Morales Rodríguez y Luis Fernando Fernández Molina, quienes fueron condenados a 35 meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en concurso en calidad de intervinientes.

Los dos ex concejales se presentaron en las instalaciones del CTI en la ciudad de Pereira donde la policía y el CTI hizo efectiva la orden de captura contra estos dos ex funcionarios públicos para que cumplen la condena en centro carcelario.

Cabe recordar que la fiscalía evidenció que la mitad del valor de los contratos fue repartido entre la exgerente de Redsalud Armenia y los exconcejales señalados. De esta manera, se realizó la apropiación, por parte de servidor público en ejercicio de sus funciones, de recursos de la empresa social del Estado en su provecho y el de terceros.

En el barrio El Portal del municipio de Circasia, la policía capturó a un hombre que minutos antes había hurtado varios contadores de agua en ese sector.

Integrantes de la selección nacional de parapentismo lamentan la medida que suspende por tres meses actividades del deporte, pues afecta la preparación para varias competencias.

Precisamente el parapentista quindiano Julián Carreño, campeón nacional del deporte en 2014 y 2015 y quien actualmente ocupa la tercera posición en el ranking nacional de parapente, dijo que es muy triste que se tengan que tomar estas determinaciones, por falta de conocimiento de algunos y control de las autoridades, lo que hace que se afecte la preparación para el mundial de parapente que se desarrollará en Macedonia, al suroeste de Europa, en el mes de agosto.

Denuncian que, en Armenia la política pública de atención a la población habitante de calle no funciona.

Lo dijo Julio Velazco, quien por 25 años ha trabajado en programas de atención a este sector poblacional y aunque es evidente que los habitantes de calle vienen aumentando constantemente, la política pública que se firmó en la alcaldía de Armenia no ha tenido el eco necesario para atenderlos y evitar que el problema siga creciendo, lo que llama la atención y la preocupación, pues los programas que garantizan alimentación y hospedaje a estas personas, son de caridad.

Desde Empresas Públicas de Armenia sostienen que hay como responderle a la ciudadanía, ante un eventual fenómeno del niño.

4 meses completa un ciudadano en Armenia sin cédula, por un error de la registraduría.

Se trata del nieto de don Jairo Montoya, un oyente del programa Hoy por Hoy de Caracol Radio que hace poco cumplió los 18 años y quien no ha podido identificarse como ciudadano mayor de edad, pues su documento le llegó con la ciudad de origen Armenia, pero Armenia- Cundinamarca, algo que no existe, por lo cual y ante ese error, se devolvió el documento para su corrección y hoy no ha habido ninguna respuesta.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social, informaron que entregaron más de 7 mil subsidios a los adultos mayores que están inscritos para este beneficio. Las personas que no asistieron en estas fechas, pueden acercarse a la dependencia para reclamar la autorización y poder hacer efectivo el pago en cualquier punto Facilísimo hasta el 28 de febrero.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, hoy jueves 21 de febrero a las 10:00 a.m. se llevará a cabo en el auditorio de la sede principal de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt el séptimo Conversatorio de Cáncer Infantil, ‘Porque surgen miles de preguntas’.