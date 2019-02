El gobierno retiró apoyo a las familias del PNIS: Veeduría de FARC

La Veeduría del quipo FARC ante el programa PNIS para Antioquia, ha expuesto una serie de inconformidades al gobierno nacional por el desfinanciamiento e incumplimiento en el programa de sustitución de cultivos ilícitos, insisten en que se están desconociendo los acuerdos con la implementación de la erradicación forzada sin concertar con las comunidades campesinas.

Recalcaron además, que de los doce municipios priorizados en Antioquia, seis ya fueron descartados, en el norte Toledo, San Andrés de Cuerquia, Sabanalarga y Yarumal. En el bajo Cauca, el Bagre y Nechí. Al parecer, porque no firmaron un acuerdo colectivo, situación que es negada tajantemente por la Veeduría, porque aseguran, esa condición no hizo parte del acuerdo de la Habana.

“Ellos dicen que van a responder por unas familias que tienen un acuerdo colectivo o que están en inscripción, pero es que esas ciento 20 mil o ciento 30 mil familias que están en acuerdo no son las únicas que viven de la coca en Colombia, son muchas más… y a esas se les ha condenado a una erradicación forzosa, pero si tenemos memoria histórica debemos saber que eso lo único que ha traído es violencia”, explicó Luis Ospina, delegado por FARC para el PNIS en Antioquia.

Agregó que hay tres municipios que están en duda para continuar en el programa, estos serían Valdivia, Ituango y campamento. El señor Opina, Resaltó que los cultivadores del departamento han expresado la voluntad para sustituir los cultivos ilícitos, los cuales según sus propias mediciones podrían ser un poco más de 10 mil hectáreas.

“Este gobierno ha decido cercenar de una manera abrupta esos espacios de concertación y los está utilizando simplemente para ir a comunicar decisiones que ellos toman. Pero entre otras no hay un lineamiento claro en cómo va a financiar el programa”, insistió.

Finalmente, le solicitaron al gobierno del Presidente Iván Duque, suspender las erradicaciones forzadas, también concertar el trabajo entre las agencias del Estado para que se realicen más acciones frente a la problemática actual.