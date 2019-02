Empiezan postulaciones para el subsidio de vivienda en Confa

Hasta el próximo 15 de marzo los ciudadanos de Caldas podrán presentar la solicitud para acceder a esta primera convocatoria para los subsidios de vivienda que otorga Confa.

El Coordinador de este programa en la entidad, Carlos Andrés Correa, indicó que el 24 de abril se tendrá definido quienes son los beneficiarios, y el día 29 del mismo mes se comunicarán los resultados.

“ Los requisitos que pedimos son; estar afiliado a la caja de compensación, ser mayor de edad, no tener vivienda propia, no haber sido beneficiario antes de subsidios para tal fin y que entre todos los adultos que integren el núcleo familiar y laboren, no superen los 4 salarios mínimos de ingresos.

De igual manera se exige que la empresa donde trabaje el postulante esté al día en los aportes a Confa y acreditar el cierre financiero, lo que quiere decir que sumando el crédito que otorgue una entidad bancaria, el ahorro del beneficiario y el subsidio, se cubra el valor de una vivienda de interés social.

Normalmente sugerimos que las personas se acerquen a la sede central de la entidad en el sector de Versalles, en la calle 50 con avenida Paralela en Manizales, para brindarles una asesoría detallada, ya que el cierre financiero depende de la situación socioeconómica de cada hogar, por lo que podemos hacer un mejor análisis de las opciones reales que se tienen para acceder al beneficio “ puntualizó.

Aclaró que una vez reunida la lista de documentos, se hace un proceso de calificación, que no consiste en un sorteo como muchas personas piensan, sino que se asignan unos puntajes establecidos por la ley, de acuerdo a las condiciones sociales y a los ingresos de las familias.

Recordó que el primer paso consiste en aportar documentos como cédulas de los aspirantes, registros civiles de los menores que conformen la unidad familiar y los comprobantes de uniones maritales o de unión libre.

Luego se entregan los recibos de ingresos emitidos por la empresa, la carta de crédito del banco y los certificados de ahorro.

Finalmente, y en el caso de que exista, se anexará la documentación que pruebe condiciones especiales de los solicitantes; como ser madre o padre cabeza de hogar o tener situaciones de discapacidad.