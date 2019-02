Levantan pico y placa extendido en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que se levantan las alertas Naranja, en el sur occidente de la ciudad, y Amarilla en el resto de la capital del país.

El alcalde agregó que por las medidas implementadas desde el pasado sábado mejoró en más de un 50 por ciento la calidad del aire en la capital del país.

"Agradecemos el esfuerzo, la paciencia y el apoyo de los bogotanos durante esta emergencia", dijo Peñalosa en rueda de prensa.

Agregó que los camiones de más de dos toneladas no podrán circular de 6:00 A.M. a 8:00 A.M., hora en que se presentan altos índices de contaminación.