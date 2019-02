Un carnaval de muñecos con material reciclable

En el barrio Los Andes de Barranquilla la imaginación no cesa. Una barranquillera se dedica a hacer muñecos del Carnaval con objetos que sus vecinos tiran a la basura.

Carmen Castro, acostumbrada participante de la festividad más grande de Colombia, se dedica a arreglar toda clase de muñecos tradicionales del Carnaval con papel periódico, cartón, bolas de icopor, ropa sin usar y pelucas.

Ella, que desde hace tiempo participa con el Danza del Toro Grande del barrio Rebolo, le nació esta idea que ayuda al medio ambiente cuando hizo un "muñequito por primera vez hace cinco años" y sus compañeros del Frente Cívico del barrio donde vive.

"Empecé a hacer un muñequito y ahí me salió. Yo los hago y ustedes me buscan el material. Todos mis vecinos me colaboran que si una caja de huevo, las bolas, periódicos, de todo", manifestó la residente.

La realización de un muñeco se puede demorar entre uno y dos meses. Pero para este año ha hecho los muñecos tiempo récord, pues ya tiene listo la negrita puloy pegada a un concreto, una bailadora de cumbia de cartón, una marimonda rellana sentada en una silla plástica y un congo guerrero puesto en un pare. "Esto contribuye al medio ambiente, reciclando".