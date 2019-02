En desacato a tutela alcalde Joao Herrera se entregó a la autoridades

El alcalde de Soledad Joao Herrera se entregó la tarde de este martes a las autoridades en el municipio de Soledad, en atención al desacato de una tutela que lo obligaba a pagar recursos por el orden de los $4.000 millones a nombre de la empresa Soproteco, por la prestación de servicio de aseo y vigilancia.

Los contratos, dos en total fueron adjudicados en el 2014, dijo la secretaria jurídica de la administración municipal Erika Scaff.

En la medida que “este contrato”, no cuente con los soportes y no “halla una demostración y un título claro de que se deba ese recurso no podemos ceder”.

Así como el alcalde, hoy está en cumplimiento de la Ley, “nosotros estamos en cumplimiento para proceder en cualquier actuación de la administración”, señalo la funcionaria.

Sostuvo Scaff que ya se envió la documentación solicitada por las autoridades judiciales, “esto se hizo después de reconstruir un expediente que no existía”, aclaro.

El Alcalde Herrera Iranzo, permanece en la Escuela de Policía Antonio Nariño de la localidad soledeña.