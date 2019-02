Miércoles 20 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se cumplió en Armenia la audiencia preparatoria de juicio contra el ex alcalde de la ciudad Carlos Mario Álvarez detenido por el escándalo de la valorización en la capital del Quindío y por presuntamente utilizar dineros públicos para la financiación de su campaña.

En la diligencia judicial, los abogados del ex mandatario con pruebas testimoniales pretenden probar que al parecer hubo conspiración de la ex mandataria Luz Piedad Valencia y ex funcionarios de su administración al estar en una misma celda cuando fueron cobijados con la medida de aseguramiento.

Por su parte la representante de la procuraduría solicitó la nulidad del juez por considerar que no era imparcial en el caso, además el juez especializado admitió los testimonios de dos ex candidatos al Concejo de Armenia que demostrarían que las firmas de pagarés son una práctica común ya que genera el compromiso con el jefe político.

Aunque la deuda de las EPS con IPS del Quindío ya concuerda en un 72%, aún hay 100 mil millones de pesos que faltan por pagarse.

Así lo dijo el secretario departamental de Salud César Rincón, quien señaló que cuando él recibió la secretaría, el porcentaje de concordancia de la deuda era del 6%, lo que indica que se ha avanzado de manera satisfactoria, sin embargo, los recursos que aún no se han cancelado son millonarios y necesarios en todos los hospitales del Quindío, para garantizar su normal funcionamiento.

La secretaria de tránsito y transporte de Armenia, Fanny Amparo Martínez, aunque se mostró respetuosa de las decisiones judiciales se refirió a la acusación que efectuó un juez contra el guarda 029 por el delito de concusión ya que al parecer habría solicitado dinero para no impartir una multa por mal parqueo.

La funcionaria explicó que, al verificar la información, el comparendo por mal parqueo fue ejecutado y registrado ante la secretaria de tránsito, sin embargo, reiteró que es respetuosa de la autoridad que inicio el proceso contra el guarda de tránsito 029.

El ex gerente de Autopistas del Café, Luis Guillermo Velásquez, fue nombrado como gerente de la Región Administrativa de Planificación RAP-Eje Cafetero cuya sede será la ciudad de Armenia para los próximos tres años.

Empresas Públicas de Armenia va a realizar mantenimiento a la planta de aguas residuales de Boquía, para minimizar los impactos a la bocatoma de esta capital.

La escuela nacional del café del Sena en el Quindío busca convertirse en el laboratorio más grande de Latinoamérica en catación, tostión y preparación de la bebida.

La secretaría de Salud del Quindío ordenó el cierre provisional de los quirófanos para procedimientos estéticos de Mediservicios S.A. clínica El Parque de la ciudad de Armenia.

Esta medida se tomó dentro de las investigaciones que se adelantan por el fallecimiento de la usuaria Ana Bolena Carvajal Pulido, luego de que se practicara un procedimiento estético.

26.800 millones de pesos fueron aprobados dentro del presupuesto de la empresa Amable para desarrollar obras de infraestructura en Armenia entre ellas La construcción del Paradero con Espacio Público, del hospital, terminal de ruta Puerto Espejo, calle 50 tramo III puente Los Quindos con renovación de andenes, y la reanudación de la rehabilitación de la carrera 19.

La concejala de la alianza verde del municipio de Salento radicó un proyecto de acuerdo municipal ante la corporación que busca prohibir la minería y proteger el patrimonio ambiental y cultural, esto ante el reciente fallo de la Corte Constitucional en contra de las Consultas Populares.

Jorge Hernán Palacio de la fundación barahereque dijo que este es uno de los mecanismos de participación de ciudadana para defender el territorio, teniendo en cuenta además de las intenciones de multinacionales de nuevamente solicitar títulos de exploración minera.

Muy crítica es la situación de la Casa del Peregrino de Armenia, que atiende a 45 adultos mayores y habitantes en condición de calle ya que por falta de recursos y apoyo gubernamental no tienen ni para el pago de los servicios públicos.

Un nuevo homicidio se presentó anoche en el municipio de La Tebaida al sur del Quindío, en el barrio Ciudad Jardín de esta localidad fue asesinado un hombre con arma de fuego y otro más resultó herido, ya son ocho los asesinatos este año en el edén tropical del Quindío que parece sin control.

Como José Robayo Méndez de 36 años de edad fue identificado el hombre asesinado el pasado lunes en la noche en el municipio de Circasia por desconocidos que le dispararon en varias oportunidades.

Gracias a las denuncias públicas, el sargento del Ejército Edwar Ávila que perdió sus dos extremidades inferiores al pisar una mina antipersonal hace tres años, comenzó a recibir la atención en salud y el trámite de su pensión.

El sargento en diálogo con Caracol Radio agradeció la publicación de la denuncia lo que permitió que el ejército desde la Octava Brigada se ocupará de su caso y hoy ya cuenta con el servicio de salud y espera que en marzo comience a recibir su merecida pensión.

Con la entrega de herramientas tecnológicas, la CRQ fortalece a la policía, para tratar de frenar la tala de árboles de manera ilegal.

Se trata de dos softwares que va a permitir a los uniformados identificar de manera macroscópica las características de las especies de árboles que más se extraen desde el Quindío, de tal manera que se pueda hacer que los responsables paguen por sus actuaciones y por su puesto frenar este problema que vienen en aumento y que ha hecho que durante el último año se incauten más de 50 metros cúbicos de madera.

Directivas de la Clínica Central del Quindío le salieron al paso a las quejas y denuncias de los usuarios por la atención en el servicio de urgencias de la entidad.

Marcela Bueno gerente de la clínica explicó que, aunque la atención en urgencias tiene picos altos, hay disponibilidad para atender a los usuarios, eso sí se comprometió a revisar la situación ante las reiteradas quejas.

Conalminercol insiste en la necesidad de legalizar la pequeña minería, para evitar la criminalización de los baharequeros.

Justamente la directora ejecutiva de Confederación Nacional de Mineros Luz Stella Ramírez dijo que, en el país son innumerables las familias que devengan su sustento de la extracción del material de arrastre como arena y balastro y oro que trae los ríos, familias que han sido perseguidas, algunas detenidas y otras se han visto afectadas por la quema de maquinaria por parte de las autoridades, por eso un número muy amplio de mineros se van a dar cita este viernes en el congreso de la república, para pedir que, en el plan de desarrollo, la pequeña minería no sea objeto de judicialización.

1.100 cupos disponibles tiene el Sena regional Quindío en la segunda convocatoria de este año para cursos técnicos y tecnológicos.

Hasta el 24 de este mes estará abierta dicha convocatoria, que es gratuita y que ofrece una amplia variedad de programas a los quindianos que quieran estudiar, por eso, los interesados pueden inscribirse en el sitio web www.senasoffiaplus.edu.co, llamando al 018000910270 o dirigiéndose a cada una de las sedes del Sena en el barrio Galán o el Sena Agropecuario.

Café Las Margaritas del municipio de Buenavista, Quindío se abre paso en el mercado de Europa. En tiendas de España se comercializa el producto, que se cultiva en las fincas de la cordillera central.

En deportes, La selección Quindío de fútbol perdió 6 a 1 frente a Santander en la primera fecha del zonal 5 del Campeonato Nacional Infantil de Fútbol, hoy jugará frente a Arauca a las 9 y 30 de la mañana en Bogotá donde se disputa el torneo.