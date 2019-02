Queja disciplinaria contra juez en Duitama, Boyacá

La abogada Mercy Cepeda habló con Caracol Radio, dando a conocer que en medio de la primera sesión del juicio oral en dónde, asegura, que estando en el ejercicio legítimo de la defensa técnica intentó hacer uso del derecho a objetar las preguntas realizadas por la Fiscalía, sin embargo el juez Álvaro Rincón Monroy lo impidió, según ella, con palabras groseras y denigrando su condición de abogada y de mujer.

Y es que ante el juzgado primero penal del circuito de Duitama a cargo del juez Álvaro Rincón Monroy, se adelanta un proceso penal por el delito de fraude resolución judicial, en medio de la cual, presuntamente se da la falta de respeto a la litigante.

“Objeción a las preguntas tiene un momento, quien dijo que yo como parte puedo interrumpir al testigo cuando se me dio la gana, pues eso es joder, en término castizo, colombiano, del lenguaje español, eso es joder, no permitir que las cosas se hagan como debe adelantarse un proceso”, manifestó el juez Álvaro Rincón Monroy del juzgado primero penal del circuito de Duitama, en medio de la primera sesión.

Por su parte la abogada asegura que estando en el ejercicio de la defensa técnica no pudo objetar las preguntas realizadas por la fiscalía.

“Esto no fue posible, el juez Álvaro Rincón Monroy me lo impidió, y es que es una conducta que de manera reiterada y sistemática el juez ha realizado en contra de la suscrita”, asegura la abogada Mercy Cepeda.

Lo que no es aceptado por parte de la litigante es la forma de dirigirse a ella y asegura que esto lo cataloga como una falta d respeto por parte de un alto miembro de la justicia fue reiterativo hacia ella.

“...Cómo dice usted que rompe la imparcialidad, no haga muecas, que yo estoy hablando, le está hablando es el juez, gústele o no le guste, yo entiendo que son abogados, son juristas los que vienen a actuar acá, o si no traeríamos a la señora que vende la chicha allí abajo y que ella se comporte como quiera comportarse, no respete reglas, no respete personas, no, eso es lo que estamos exigiendo respeto”, dice en otro aparte de la sesión el juez Rincón refiriéndose a la abogada Mercy Cepeda.

Cada uno expone sus razones y defiende su posición dentro del juicio, por el momento cursa una queja disciplinaria en contra del juez, ante la sala disciplinaria del concejo seccional de la judicatura de Boyacá, ente que será el encargado de discernir esta situación y encontrar la responsabilidad en las partes.