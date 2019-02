Multan a menor por broma a policías sobre empanadas

Tras el escándalo en Bogotá por el comparendo a un ciudadano por comprar una empanada en la vía pública, en Sincelejo a un menor le fue impuesto un comparendo parecido por una broma sobre sobre el sonado caso.

De acuerdo con la madre del menor de 14 años, este se encontraba en un gimnasio a donde llegaron unos agentes a realizar un procedimiento.

Al verlos llegar el menor le preguntó a uno de ellos si le gustaban las empanadas lo que no fue del agrado del uniformado.

De inmediato llamó a la madre del menor para informarle y notificarle del comparendo por irrespeto a la autoridad.

Le puede interesar:

“mi hijo estaba con unos compañeritos y recibí una llamada un poco alterada, no le entendí bien y pensé que había tenido algún inconveniente en el gimnasio, posteriormente me llamaron para que me presentara” relató a Caracol Radio.

Según la mujer su hijo le preguntó al policía “ ¿disculpe señor agente a usted le gusta la empanada?

Se acercó al gimnasio junto al padre del menor y los agentes le conformaron lo que le habían dicho por teléfono.

Le indicaron que era un irrespeto y que el comparendo impuesto era de tipo 2 equivalente a 8 salarios mínimos diarios, 220.832 pesos.

La mujer asegura que tras consultar con un abogado le hicieron caer en cuenta que el procedimiento es irregular debido a que no hubo presencia de un policía de infancia y adolescencia.

Agregó que mientras uno le dijo a su hijo que la pregunta era irrespetuosa otro agente lo trató con malas palabras.

“Dice que el niño le falto el respeto por hacerle la pregunta de si a él le gustaban las empanadas, el comparendo dice que yo debo pagar un comparendo tipo 2 que son 8 salarios mínimos” dijo .

La mujer quien considera exagerada la medida: "No veo que sea el trato ni la manera. Están un poco susceptibles y rayados con el tema. Porque le pregunté a la gente que si mi hijo hubiese preguntado si le gusta comer plátano, ¿le hubiese faltado al respeto?".

Caracol Radio quiso conocer la versión de la Policía pero un alto oficial expresó que primero se enterarían de los detalles de los ocurridos y luego se pronunciarían.