Vendedores informales temen perder su ingreso económico por comparendos

Pues luego de la situación que se presentó en Bogotá, donde un joven universitario deberá pagar más de 800.000 pesos por comprar una empanada en un puesto ambulante, los vendedores informales en Pereira han manifestado que su única preocupación es quedar sin un ingreso económico, sobre todo porque personas como Alberto Galvis, han sacado adelante sus familias con este trabajo.

"No me parece que se deba sancionar a las personas que nos compran, porque entonces en algún momento quedaríamos desempleados, además ¿por qué no sancionan por ejemplo a las personas que van caminando y fumando por las calles sin importar el daño que generan" manifestó Alberto Galvis quien es vendedor de frutas desde hace 10 años.

De momento, en la capital risaraldense no se tiene reportes de comparendos impuestos a los compradores de ventas ambulantes como frutas, confitería y demás.