Declaran desierta licitación del PAE en Cartagena

Luego de realizar un estudio a las condiciones ofrecidas por la Unión Temporal Crecer por Colombia 2019, único oferente para ejecutar el contrato del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito de Cartagena, el Alcalde (e) de esta capital decidió declarar desierta la licitación, y estudiará otras alternativas para poner en marcha este importante convenio de la población estudiantil.

Algunas de las recomendaciones fueron realizar los ciclos de menú como lo establece la Resolución 29452 del 29 de diciembre de 2017. Presentar las minutas con la hoja de vida completa del profesional que realizó el ciclo de menú, y revisar la opción “sopas”, teniendo en cuenta que no se contaría con la infraestructura para cocinarlas. Tales ajustes no habrían llenado las expectativas del ejecutivo, por lo que finalmente no se alcanzaron la totalidad de los requisitos.

"Queda reunirnos el equipo jurídico, económico y técnico de la Secretaría de Educación para analizar la situación de ahora en adelante. Lo importante es que tenemos garantizado el servicio hasta el 29 de marzo o hasta que se agote el presupuesto actual, y yo creo que tenemos un tiempo prudente para dentro de la transparencia y los parámetros legales, poder garantizar el servicio de la alimentación escolar", sostuvo el mandatario Pedrito Pereira.