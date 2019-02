Según Prasca declaración juramentada lo exime de acoso sexual

El rector de la universidad del Atlántico, Carlos Prasca, dijo que hoy se conoció la declaración jurada de la mujer que habla en los audios, “ella me exime a mí de cualquier responsabilidad en materia de acoso y señala que eso fue un montaje”.

Según el documento Laura Romero Peña, manifiesta que en virtud que por algunas redes sociales se hizo mención a su nombre en los actos de presuntos acosos sexuales que involucran al rector de la universidad del Atlántico “debo manifestar que jamás he tenido relación sentimental alguna con el profesor Carlos Prasca Muñoz para rechazarlos porque jamás he tenido ningún tipo de relación de carácter afectiva con el mencionado rector y por consiguiente jamás he tenido relaciones íntimas, como tampoco he sido acosada sexualmente”.

Agrega el documento “he recibido un mensaje por un intermediario supuestamente de los señores Roberto Figueroa Molina y Antonio Vallejo, con la finalidad que los ayudara a realizar un montaje en contra del señor Carlos Prasca.

Ante la notaria Séptima también compareció la madre de la joven Ángela Adriana Peña Peña.