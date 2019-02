Inscripción pre candidaturas por firmas tendencia para elecciones Quindío

Se comienzan a conocer nombres de pre candidatos para la alcaldía de Armenia y la gobernación del Quindío de cara a las elecciones del mes de octubre, la tendencia es la inscripción de grupos promotores es decir recolección de firmas.

ALCALDÍA ARMENIA

El ex candidato a la alcaldía de Armenia Jose Manuel Ríos inscribió ante la registraduría su grupo promotor para recoger firmas y ser nuevamente candidato a la alcaldía de la capital.

A este nombre se suman la de la ex defensora del pueblo, Piedad Correal Rubiano pre candidata a la alcaldía de Armenia y que está recogiendo firmas.

Al igual que el ex candidato a la alcaldía de Armenia Orlando Mosquera que también inscribió su grupo promotor y está recogiendo firmas para ser nuevamente candidato a la alcaldía de Armenia.

Otro que está sonando es Antonio Restrepo ex representante a la cámara por cambio radical y que esta como pre candidato a la alcaldía Armenia todavía no se ha definido si por firmas o recibe el aval de un partido político.

Albeiro Torres es el ex tesorero de la alcaldía de Armenia también adelanta jornadas como pre candidato a la alcaldía municipal y también lo haría a través de recolección de firmas.

--

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO

El ex candidato a la cámara de representantes Fabio Olmedo Palacio solicitó al centro democrático que estudie su hoja de vida para ser el candidato a la gobernación por esa colectividad.

Otro que volverá al ruedo político será el ex candidato al senado de la Alianza Verde Jaime Alberto Martínez que aspirará a la gobernación del Quindío por esta misma colectividad.

En el Quindío también se escuchan nombres como del diputado Jorge Ricardo Parra, y del odontólogo Roberto Jairo Jaramillo como posibles candidatos a la gobernación del Quindío del partido liberal.

Otro que suena es el ex senador Javier Ramírez Mejía que aspiraría a la gobernación del Quindío a través de recolección de firmas.

Así mismo Álvaro Muriel Salazar de compromiso ciudadano, el grupo del ex candidato presidencial Sergio Fajardo, suena como pre candidato a la gobernación del Quindío.

Y Jorge Luis Jaramillo, de la Corporación Visión Quindío como pre candidato a gobernación del Quindío.

--

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo de visita en Armenia dijo que esa colectividad no hará alianzas con partidos tradicionales de cara a las elecciones regionales.

Al respecto el ex gobernador de Antioquia y ex candidato presidencial Sergio Fajardo, quien también visitó estas tierras con su ejercicio de capacitación sobre la corrupción en la política, calificó como vergonzante lo que hoy viene ocurriendo con la clase política de la región, encarcelada, investigada y con múltiples cuestionamientos por actos no muy transparentes y que no buscan el bien común.

Tanto Fajardo como Robledo, acertaron en que la única manera de hacer que cambie el panorama político en el Quindío, es logrando entender el poder que tiene el voto, para que puedan elegir a personas sin pasados políticos oscuros, sin investigaciones que los lleven a la cárcel o genere cuestionamientos.