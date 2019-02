La Salle, La Victoria y Ricaurte sin agua

Habitantes de barrios ubicados en la zona de influencia de la Puerta del Sol de Bucaramanga se quedaron sin agua desde hace más de 30 horas informaron residentes de las áreas afectadas como La Salle.

Graciela Castellanos, una oyente de Caracol Radio dijo que no tienen el servicio desde el sábado. "Pasó un vecino y me dijo que no tiene cómo atender a sus cuatro hijos, todos menores de edad", aseguró.

Wilson Almeida, jefe de redes del Acueducto de Bucaramanga explicó que el corte obedece a la ruptura de un ducto de 20 pulgadas. Por tal motivo hubo necesidad de suspender el servicio en los barrios La Salle, La Victoria y Ricaurte. El servicio podría normalizarse antes del mediodía de este lunes 18 de febrero.