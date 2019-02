Torero Juan de Castilla pide que regresen las corridas a Medellín

Poco a poco el torero colombiano Juan de Castilla se ha ido consolidando como matador de toros a través de distintas faenas en varios ruedos en los que ha demostrado sus habilidades y técnicas para el toreo y eso fue justamente lo que ocurrió este domingo en La Santamaría en donde cortó una oreja al sexto toro de la tarde.

De Castilla se ha ido perfilando como una de las promesas del torero de nuestro país y por eso aprovechó el brindis de uno de sus faenas para hacer un llamado a las autoridades de Medellín y que permitan adelantar las corridas.

“Porque es mi ciudad, es mi gente y es mi libertad y si me la toca, pues me quitan todo. Yo no seré una persona completa si no puedo hacer lo que me gusta, yo nací para ser torero y si no me dejan ¿qué haré?”.

El torero agregó que no debe haber una mezcla de la fiesta brava con la política y que no entiende por qué se quiere utilizar el toreo en época electoral para que algunos consigas réditos con sus seguidores.

“Estoy luchando por la felicidad de los taurinos y acá no debe haber mezcla con temas políticos, es un tema como el religioso que tampoco se junta con la política”.

El pasado mes de enero el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció que no habría temporada taurina en esa ciudad porque allí se trabajaba por el bienestar animal.

El joven torero, que recibió la alternativa en 2017, estará este sábado en una tienta en Subachoque en donde se hará una jornada pedagógica del toreo para que se conozca a fondo cómo es el proceso de selección de las reses bravas. Este ejercicio estará a cargo del maestro César Rincón.