En Medellín habría Empanada Máster para defender tradición colombiana

Debido a la polémica que se ha generado en el país por el caso donde un hombre fue multado por comprar y consumir una empanada, y ante la preocupación de muchas familias si lo podrán seguir haciendo, se busca hacer el Empanada Máster, como ya se ha hecho con las hamburguesas, pizzas y Sushi.

El creador de este evento es Tulio Zuluaga, quien manifestó que sin ir a incumplir la ley y más como un apoyo social y quitar los temores de la gente para comprar una empanada, un chuzo, unas papitas, se trata de un acto que busca apoyar a cientos de familias en el país que viven de lo que hacen en la calle.

“Esto va hacer un tema que va tener un tinte social, ten por seguro que tendremos una idea clara de que podemos hacer, más allá del sólo elemento como el Burger Master, tendría que ser un tema que realmente sirva para concientizar y para cambiar esta injusta realidad o este injusto momento que están viviendo todos los callejeros, porque no se dimensiono lo que podía suceder”, manifestó.

Reveló que desde el año pasado, hicieron un plan piloto con la instalación de un patio callejero, se trata de un lote para alquilar y brindarle un espacio a los que hacen comida callejera, sin tener que ocupar espacios prohibidos y tengan problemas con espacio público, pero advierte que es una problemática nacional.

“Ya de entradita hay una incertidumbre, hay temor por el consumidor, es decir, me pasa a mí y te pasa a ti, a cualquiera, que ya saldrá uno a la calle con ese temorcito de que será que si compro esta empanadita, este perrito, esta hamburguesa o estas papitas, de repente me llega un Policía y me clava la multa, la ley es la ley, pero si hay que mirar la afectación y el impacto que esto puede traer sobre colombianos que consiguen su sustento a diario gracias a las comidas callejeras”, aseveró.

Se espera que en los próximos días se defina cómo y cuándo será el Empanada Máster.