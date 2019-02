Mauricio Lizcano: “No haré alianzas políticas con Mario Castaño”

Contundente se mostró el exsenador Óscar Mauricio Lizcano Arango, a la hora de definir las estrategias políticas que trazará de cara a la contienda electoral de este año, donde se elegirán alcaldes y gobernadores, entre otros cargos.

Dijo que por educación ha dado respuesta a quienes él ha criticado, porque su intención no es la de hacer enemigos partidistas, ya que está a favor del departamento y su gente.

“ Dialogué con la doctora Adriana Gutiérrez pero comprendí que ella ya tiene un compromiso con el senador Mario Castaño. Le dije que hay un límite en la política, por lo que yo no me uniré con él ni con lo que representa.

Parece que ella tiene desesperación por llegar a la gobernación y por eso está haciendo lo mismo que hace 4 años cuando buscó a Omar Yepes, aunque en ese entonces era para conseguir la alcaldía de Manizales.

He recibido reclamos por parte del doctor Castaño así como del alcalde de Manizales, que participa muy activamente en política, y les he dicho que no soy arrogante, lo que pasa es que no me identifico con su manera de hacer las cosas, porque tengo principios y valores que me impiden cruzar una línea.

Yo solo establecería alianzas con gente buena, honrada y decente, pero con personas que tienen prácticas diferentes nunca lo haré, es por eso rechacé en su momento la coalición Yepo-Barquista “ puntualizó.

Dijo además que no impondrá ningún candidato a los diferentes cargos de elección popular en la región, pero que buscará uno que sea decente y honrado como el actual gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahíta, realizando una gran coalición con integrantes de todos los partidos y aquellas personas que no tienen filiación alguna.

Aclaró que no está aspirando a ninguna elección, sino que busca alianzas por el bien de Caldas, donde se privilegien los principios por encima del resultado.

Dijo además que él no le tiene miedo al bloque conformado por el Centro Democrático y Mario Castaño, ya que sólo está agrupado sobre una componenda política.