Gobierno Duque apoya gestión del alcalde Pedrito Pereira”: Vicepresidenta

Cartagena de Indias D. T. y C., 16 de febrero de 2019. Con la reafirmación del apoyo a la gestión del alcalde Pedrito Pereira, la vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dejó claro que lo grandes proyectos para la ciudad saldrán adelante en el menor tiempo posible.

El respaldo de Martha Lucía Ramírez ocurrió durante el Encuentro Capital Social y Liderazgo, Herramientas para la Transformación de Cartagena, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena y realizado ayer en el Hotel Corales de Indias.

La funcionaria del gobierno Nacional destacó la forma como el Alcalde ha sabido aprovechar el acompañamiento que de manera decidida ordenó el presidente Duque a Cartagena.

“Doy testimonio de la seriedad y rigor con la que el alcalde Pereira se ha tomado este acompañamiento. Él entiende que está en un cuarto de hora que es único”, explicó la Vicepresidenta.

Añadió que como ciudadanos somos muy dados a quejarnos siempre del centralismo y poco a reflexionar a mitrar si estamos desaprovechando oportunidades. “Él ha aprovechado eta oportunidad al máximo y se trabaja con todos los ministerios para lograr un gran empuje para Cartagena”.

Señaló que se trabaja muy de la mano con el Ministerio de Hacienda en el sentido de cómo lograr un verdadero saneamiento fiscal de la ciudad, cómo ser más eficientes en el recaudo de impuestos, cómo lograr que haya impuestos de Valorización y cómo ser más eficientes en el recaudo de los impuestos prediales.

“Cartagena tiene grandes necesidades sociales, pero el problema no es solo el centralismo. Aquí hay dos billones de pesos que no se han podido recoger en impuestos que deben los cartageneros y eso es parte de lo que tenemos que hacer cuando se habla de confiar, que significa que todos debemos hacer la tarea, que todos le apostemos a este país y que todos le juguemos limpio al futuro de los colombianos”.

En su intervención en el encuentro la vicepresidente Ramírez habló del deterioro de la confianza que tiene la ciudadanía cartagenera y señaló que esto obedece a muchos factores. Indicó que los alcaldes anteriores cada uno puso su granito de arena en la pérdida de la confianza.

Reiteró el acompañamiento que lo que quiere hacer el gobierno Duque con la ciudad no significa fiscalizar, obstaculizar ni una intromisión indebida en el trabajo del Alcalde.

Destacó que esta es una oportunidad maravillosa y que en el Pacto por Cartagena se hizo una invitación a todos los sectores de la ciudad a los empresarios, a la Cámara de Comercio, Comité Intergremial, universidades, los sectores sociales, vendedores ambulantes, Centro del Pensamiento organizaciones cívicas para que Cartagena siga siendo el patrimonio que cuiden y cuidemos entre todos.

Recodó que el pacto se trabaja con una visión a corto, mediano y largo plazo. “Corto plazo, los once meses de gobierno que le quedan al Alcalde Pereira, mediano plazo, los tres años y medio que le quedan al gobierno Duque y a largo plazo, el objetivo trazado de que cuando Cartagena cumpla 500 años se haya logrado eliminar la pobreza extrema y reducir la pobreza a un dígito Este es el acompañamiento que quiere hacer el gobierno Duque”, sostuvo.

Dijo que para lograr esta meta, con el trabajo que se viene haciendo con el Alcalde se está procurando que todos los ministerios den un énfasis dentro de sus políticas y programas a Cartagena.

“De las 600 mil casas y el programa de mejoramiento de vivienda del Ministerio de Vivienda, una parte viene para la ciudad, unas dos mil casas. En la priorización que tiene el Ministerio de Educación ara nuevas escuelas hay un aporte para Cartagena y lo que queremos es que cada ministerio apoye a la Heroica”.

Visita al Canal del Dique

Marta Lucía Ramírez también destacó la visita que realizó el viernes, en compañía del alcalde Pereira y los gobernadores de Bolívar, Atlántico y Sucre al Canal del Dique.

“Es importante esta obra que busca tomar los correctivos a un deterioro ambiental que viene de años atrás, y queremos darle Cartagena la seguridad que tendrá un acueducto en óptimas condiciones. Hoy lo que estamos haciendo con el Alcalde, los gobernadores, el liderazgo del Presidente, el trabajo de la Ministra de Transporte y la ANI es meternos fondo en un proyecto tendrá un impacto transformador, no solo en Cartagena sino en municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.

