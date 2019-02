Periodista denuncia acoso sexual por parte de un concejal de la U

Se trata de la comunicadora social de 30 años egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Diana Carolina Cantillo Echavarría, quien denunció que el concejal del partido de la U, Juan Carlos Sánchez Rodríguez, conocido como “Cominos”, estaría acosándola sexualmente desde hace más de un año.

Señala la comunicadora que el concejal llegaba a la oficina de prensa y procedía a tocarla en la cara, cogerle las manos y tratar de besarla a la fuerza, también a decirle que más tarde que temprano terminaría en la cama de él.

Dijo además, que el hecho más reciente sucedió el 30 de enero de este año, cuando “llegó a mi oficina en donde me cogió con fuerza la cara e intentó besarme en la boca, hecho que puse en conocimiento de la jefe administrativa de la alcaldía, pero a la fecha no ha pasado nada".

Por otra parte, “los comentarios obscenos fueron incrementando el calibre, de por ejemplo llegar y darme un beso en la mejilla y dejarme babas. Ya después de tratar de robarme besos me cogía por los pasillos de la alcaldía y me rozaba en la cola y uno iba a hacer el reclamo y le decía ¡uy no pero qué pasó qué hice yo!, todo como con mamadera de gallo y como si no pasara nada".

La periodista Diana Cantillo se vio en la obligación de hacer esta denuncia antes las autoridades ya que las quejas que hizo ante los funcionarios de la alcaldía nunca fueron atendidas. Explica que la situación le ha traído muchos problemas de salud y con su familia. Por esta situación presentará su renuncia este lunes al alcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas.

Al respecto, Juan Carlos Sánchez Rodríguez se pronunció ante los medios de comunicación diciendo que se enteró de la denuncia por las redes sociales. “Tengo mi conciencia tranquila y el día lunes me estaré presentando ante la Fiscalía con mis abogados porque soy un hombre respetuoso y ella presentará sus pruebas y eso es respetable”.

En sus declaraciones el concejal expresó que para él esta situación tiene un “tinte político porque yo he denunciado actos de corrupción, actos que se han presentado en el municipio de San Gil”.

El corporado reconoció que ha tenido casos con relación a mujeres casadas pero aseguró que esa es su vida privada y no tiene nada que ver con su actuación pública.