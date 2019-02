La contaminación le cuesta $2 billones al año a Bogotá

El ingeniero, Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes, advierte que este año se debe revisar las acciones del plan maestro del aire en Bogotá y se determinará que no se ha cumplido.

"Esta tragedia ambiental anunciada, se veía venir y no debería sorprender a nadie. Durante años, técnicos y académicos han advertido que no estamos tomando las medidas necesarias y en ausencia de medidas evidente el problema no se va a resolver. Pasó el año pasado, pasó este año, volverá el año entrante y cada vez más grave", dijo.

Para Behrentz advierte que desde que se creó el Plan Maestro de la Calidad del Aire se sabe el diagnostico, pero no se han puesto en marcha las acciones.

"El plan tiene tres puntos: un control a las fuentes diésel poniendo filtros a transporte de carga y de pasajeros. Segundo es al control a las industrias y tercero, resolver el uso de la motocicleta, que también contamina".

El experto manifestó que cuando se realizó un estudio se advirtió que la contaminación mata a miles de personas en Bogotá, enferma a cientos de miles y esto le cuesta 2 billones de pesos al año a la ciudad.