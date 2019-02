¿Pacto de bandas delincuenciales en la comuna 13 frenó violencia?

Desde la Mesa de Derechos Humanos de la comuna 13 –San Javier de Medellín, advierten de un supuesto pacto de bandas delincuenciales que se pelean el territorio en esa zona de la ciudad.

La confrontación en esa comuna se da en diferentes sectores, donde por ejemplo, La Agonía se enfrenta al Coco, Betania a la Torre y los del Morro con los de Corazón Alto, en límites con el Corregimiento Altavista.

Según James Zuluaga, vocero de la mesa, los cabecillas habían llegado a un acuerdo y se repartieron el territorio.

“Recorriendo los barrios nos informan varias personas, al parecer, varios grupos que se estaban enfrentando en la comuna habían llegado a un acuerdo, donde se repartían el territorio. Verificamos que desde el domingo no se reporta balaceras, ni homicidios, hubo un hecho en el barrio El Salado pero es aislado”, manifestó.

Advierte que como muestra de que lo que dicen es veras, se organizó un evento por la paz en el barrio El Socorro, donde se pedirá que se garantice esos acuerdos y se disminuya el conflicto.

Además reveló que: “Las autoridades deben implementar otras estrategias, aquí el tema de la extorsión es muy fuerte, y todos saben que cuando los grupos hacen pacto empiezan a fortalecerse más, evidenciamos un crecimiento de un 50 por ciento de integrantes, unos mil jóvenes al servicio de grupos armados y el 60 por ciento de ellos, unos 550 y 600 son menores de edad”.

Aunque el secretario de seguridad, Andrés Tobón y otros voceros, han señalado que no existen elementos para hacer esa afirmación, insisten que mantendrán la intervención en la comuna 13, y buscan que los jóvenes se mantengan por el camino de la legalidad.

Sin embargo, James Zuluaga, señala que nunca van aceptar un hecho como este porque quedan mal parados como institucionalidad.

“Ellos siempre van a desmentir las cosas, lo importante es que no haya hechos victimizante, independiente de donde venga el acuerdo. No van aceptar que hay sectores donde los ilegales tienen el poder y definir homicidios y extorsiones. Ellos van a decir que las autoridades tienen el poder porque si no quedarían mal”, puntualizó.

Un año después de intensa guerra entre varios grupos armados, ha dejado más de 170 personas asesinadas, 200 personas lesionadas y 700 personas desplazados en las comunas 13-12-70-60 y 16, que son cercanas a la confrontación de la zona Occidental de Medellín.

