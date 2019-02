Alcalde de Ibagué va a juicio por irregularidades

En la mañana de este viernes se adelantó la audiencia de acusación contra el mandatario de los ibaguereños, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien investigan por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.

Jaramillo presuntamente suscribió como ordenador del gasto en el año 2016, para la decoración y actividades navideñas de la ciudad, con la corporación del festival folclórico que no era idónea para ejecutarlo.

El ente acusador dio a conocer que Félix García Motta, para la época del convenido era representante de la Corporación Festival Folclórico Colombiano y será llamado a declarar por la Fiscalía en la etapa de juicio.

El abogado Rodolfo Salas, defensor del alcalde aseguró: “Acá no se discutió la modalidad de selección, es decir, la Fiscalía no está diciendo que no debería ser por convenio; segundo no hay un peso perdido y de eso no se indilgó nada que tenga que ver con el patrimonio público”.

La próxima diligencia es la preparatoria para juicio oral y quedó prevista para el 10 de mayo a las 8:30 de la mañana.