Consejo de Estado condena a la nación por muerte de estudiante de Univalle

Luego de 12 años de lucha buscando justicia, el Consejo de estado le dio la razón a Julieta Ospina, madre de Katherine Soto Ospina, quien fue asesinada en un operativo del ejército el 3 de agosto de 2007 cuando se encontraba con su pareja en un puente sobre el río Dagua y fue confundida como miembro de la guerrilla de las Farc por soldados que patrullaban la zona.

“Yo recibo feliz este año porque son casi 12 años pidiendo justicia, porque este fallo va a ayudar mucho para que se aclare lo que paso con mi hija”, señaló Julieta Ospina, madre de Katherine.

Si bien el fallo obliga a la nación a reparar económicamente a la familia de Katherine, su madre dice que sigue su lucha para que en el proceso penal se haga justicia.

“Esa ha sido una pelea muy dura, he estado a punto de tirar la toalla, porque no he conseguido nada penalmente, ha habido sólo tres audiencias, donde no van los militares, aplazan la audiencia y no ha pasado nada prácticamente”, señala la madre de la víctima.

Asegura Julieta que en la última audiencia los militares dijeron que se iban a acoger a la Justicia Especial para la Paz, “Esto como que vuelve a empezar y me siento triste de saber que en 12 años la justicia no opera, porque los militares están libres y estamos en esto en cero” señaló.

Espera Julieta que la sentencia le ayude mucho para que se avance en el proceso penal y se haga justicia con el caso de su hija, “Espero que esto me ayude a empujar el proceso penal y se haga justicia”.

Denuncia además que durante estos años en la búsqueda de justicia ha sido víctima de amenazas, “Me llaman a decirme que no sea bruta, que me quede callada, que lo piense que de pronto me pasa lo mismo, prácticamente nos hemos tenido que ir del país y no hemos tenido ninguna protección, nos la han negado”.

Katherine Soto Ospina tenía 21 años, era estudiante de la universidad del Valle y profesora de química, para el 3 de agosto de 2007 estaba de paseo en la reserva de San Cipriano y cuando volvía en la madrugada fue asesinada, en medio de confusos hechos en los que se vieron involucrados soldados del Ejército Nacional, realizaban labores de vigilancia y control en el corregimiento de Cisneros.

De acuerdo con las investigaciones a las 3:00 de la madrugada, Katherine Soto Ospina, estudiante de Ciencias Naturales, y su pareja, Rolando Quintero Ramírez, atravesaban el puente sobre el río Dagua, cargaban morrales sobre sus espaldas, y provenían del sector de San Cipriano.

Los uniformados dispararon sus armas de fuego, contra los jóvenes, provocando la muerte de Soto Ospina por las heridas recibidas en su rostro, abdomen, y piernas. Por su parte, Quintero cayó al río, lo que evitó su muerte, pero recibió heridas de bala en sus piernas.