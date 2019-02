100.000 millones de pesos, de regalías se han dejado de ejecutar en Quindío

Sumado a lo manifestado en días anteriores por la senadora del movimiento Mira Aydé Lizarazo quien señaló que en Bogotá no hay proyectos del gobierno departamental para gestionar, el ex concejal y representante de la veeduría ciudadana ‘En Defensa de La Gente’ Néstor Herrera dijo que a través de derechos de petición y tutelas logró conocer información que demuestra que entre los años 2015 y 2016 hubo un excedente de $41.627.906.333 y entre los años 2017 y 2018 hubo un excedente de $55.133.821.147, recursos de regalías que no se ejecutaron, pues proyectos no se radicaron en el orden nacional.

“Esto es increíble que pase, pues mientras en otros departamentos queda haciendo falta dinero debido a la cantidad enorme de proyectos que presentan, acá pasa lo contrario, queda sobrando plata, pues proyectos no hay”, dijo el veedor Néstor Herrera.

Al respecto el secretario de planeación del departamento José Ignacio Rojas reconoció que entre el 2015 y el 2016 y el 2017 y 2018 hubo saldos millonarios de recursos provenientes de regalías que no se ejecutaron, pero que hoy están en un fondo para iniciativas que ya están visualizadas y que van a mejorar la infraestructura vial.

El funcionario señaló que en Bogotá si hay proyectos radicados, aun cuando la senadora del movimiento Mira Aydé Lizarazo se dio un paseo por varios ministerios y no vio nada.