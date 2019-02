No me den papaya o les volamos la cabeza: Supersalud a gerentes de EPS

Desde Tunja (Boyacá), el superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizábal Ángel aseguró que “es una verdadera vergüenza que se le haya robado a la salud desde 1er nivel hasta el 4to nivel”

Indicó que la intermediación excesiva y el uso de los hospitales en las regiones, no pueden seguir siendo fortines políticos, razón por la cual intensificará la vigilancia y las sanciones.

“Tocamos fondo porque los niveles de corrupción de este país son absurdos, las mafias de la salud, los bandidos de la salud ya permearon todo el sistema humano y transversal, estoy viendo morir colombianos pro todo el territorio. Y los que se roban la plata de la salud no son conscientes de que están matando colombianos. La gente que se mete en la intermediación no son conscientes del daño que le hacen al país”, puntualizó Aristizábal.

Sobre la crisis con las EPS, señaló que seguirá depurando las EPS e IPS que no están funcionando, para mejorar la prestación del servicio de salud.

“La EPS que no demuestre que es capaz de seguir, que no tenga voluntad de permanencia, que no corrija el rumbo, que no nos demuestre un patrimonio mínimo, que no corrija las quejas y no que tenga una red, no va a seguir en Colombia", mencionó el superintendente.

Pero además, dijo que ya no sancionará a las entidades que incumplan porque estas terminan pagando con la misma plata de los colombianos, sino que irá por las cabezas, de los administradores de la salud e incluso por los gerentes de las EPS. Les dijo que están advertidos, y que no den papaya porque serán castigados.

“Vienen sanciones más severas, pero ya no quiero sancionar a mas entidades, voy ahora a sancionar a la personas, ahora voy a sancionar hasta a gerentes de las EPS que incumplan y que sean apáticos, y lo voy a inhabilitar hasta por 15 años, para que no vuelva a pisar un pie por ninguna entidad de salud del país, ni pública ni privada, a los que están administrando los recursos de la salud en Colombia, quedan advertidos: no me den papaya, porque les volamos la cabeza”, advirtió Aristizábal.

Y es que además el secretario de salud de Boyacá, German Pertúz, respaldó el inconformismo de la gente y le pidió a la Supersalud, intervenir en las mejoras del servicio d salid, para aportar a re direccionar el rumbo del sistema de salud.

“Nosotros duramos rogándole meses y meses a las EPS que entreguen los medicamentos de pacientes, si eso hacen con las autoridades de salud, qué otros atropellos no harán contra nuestros campesinos, contra nuestros cuidadnos de a pie”, señaló el secretario de salud.

Este miércoles se llevó a cabo un dialogo participativo, en el cual se trazó una ruta regional de trabajo para garantizar la implementación de acciones con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios.

Luego de su encuentro con la comunidad, el Superintendente, se reunió con los Secretarios de Salud del Departamento de Boyacá, con quienes adelantó una agenda en la que se trataron los temas específicos de cada municipio en términos de la prestación del servicio de salud.

El secretario también destacó que los usuarios en Boyacá están cansados del mal servicio de salud. E incluso dejó en el tintero la posibilidad de una movilización en protesta por la deficiente prestación del servicio.

“Incluso con el gobernador Carlos Amaya, estábamos pensando en realizar una masiva y pacifica movilización hasta el Puente de Boyacá, para hacer visible la problemática de la salid en el departamento y para obligar a las EPS y demás actores del sistema a que le cumplan a la gente”, dijo Pertuz.

En contraste, el superintendente Aristizábal señaló que luego de interactuar con usuarios, aseguradores, prestadores, voceros y representantes de las comunidades, engranará de nuevo a todos los actores del sistema para que la prestación del servicio de salud, se ejecuten para proteger la salud de los boyacenses.

De otro lado la personera delegada para los Derechos Humanos en Tunja, Sandra Piña, indicó públicamente que en el 2018 se presentaron 947 tutelas en la ciudad contra diferentes EPS; el 58% de esas tutelas, es decir 550, fueron desacatadas por las EPS, Siendo Medimás, Comparta y Emdisalud, las más tuteladas.

“Medimás, reportó 649 tutelas en su contra, y 476 de estas han sido desacatadas; Comparta tiene 80 tutelas, de estas ha desacatado 26; Emdisalud lleva 76 tutelas a la fecha; la EPS Cofamiliar reporta 57 tutelas y ha desacatado de estas 22; Sanitas tiene 54 tutelas, Saludvida 28 y Ecosalud 3”, sostuvo la personera delegada en Caracol Radio.

Debido a que las Empresas Prestadoras de Salud hicieron caso omiso y no respondieron los 824 derechos de petición que hizo la Personería de Tunja, le solicitó intermediación a la superintendencia nacional de salud, que proceda contra las EPS conforme a la norma, y le pidieron evaluar si hay lugar para medidas sancionatorias.

“No se angustien cuando se enteren que una EPS la retiramos del departamento de Boyacá, al contrario, pónganse felices si la vamos a retirar, porque el retiro de una EPS es para que le permita a ustedes pasarse a una mejor, y vamos hacer que las EPS que le cumplan al país", concluyó el superintendente.