Esguerra: “El Tolima es uno de los departamentos más seguros del país”

Con una reducción del 16% en muertes, 10% en hurtos y 12% en lesiones personales, el comandante de la Policía del departamento del Tolima, coronel Jorge Eduardo Esguerra, entregó un balance de su trabajo en esta zona del país en los últimos tres años y a su vez dio conocer lo que será su nuevo cargo como subdirector nacional de la unidad de Tránsito y Transporte de la institución.

El oficial resaltó el trabajo que se llevó a cabo por parte de sus 2.500 hombres a quienes destaca por su compromiso y entrega. También dijo a los oyentes de Caracol Radio, que se logró el retorno de la al alrededor 100 uniformados en zonas en donde se vivió el conflicto armado, entre los municipios beneficiados cabe destacar: Fálan, Playarrica, Puerto Saldaña en Rioblanco y El Limón en Chaparral.

El comandante saliente de esta unidad resaltó: " Hacer presencia en los municipios nos ha permitido ser más cercanos a la comunidad, nos ha permitido que todos los Tolimenses puedan viajar por todo el departamento por tierra y creo que de esta manera el equipo de trabajo ha aportado un granito de arena al mejoramiento de la seguridad de los Tolimenses".

En el balance se destaca que en los últimos 3 años se logró una reducción en delitos tales como: hurtos en celulares en un 37%, extorsión en un 32%, piratería terrestre en un 17%, el hurto a entidades financieras en un 50% y finalmente resaltó la disminución de un 10% en hurto a ciudadanos. Por otro lado, informó que se lograron 9.000 capturas entre ellas 275 por homicidio y a su vez se logró la incautación de 808 armas de fuego que no contaban con permisos.

Finalmente, Esguerra aprovechó para contarle a la comunidad que uno de los aportes que le deja al departamento en compañía del Gobernador Oscar Barreto, es la adquisición de un bus interactivo de alta tecnología, que estará recorriendo los 42 municipios y llegando a los entornos escolares para de esta forma prevenir el uso y abuso de sustancias sicotrópicas.

"Me encuentro totalmente agradecido porque el ser humano debe ser grato. Todo lo que se ha logrado evidenciar no lo logró el coronel, lo logró toda la comunidad. Gracias por su comprensión y por entendernos y sobre todo gracias por querer y respetar a mi Policía, esto lo sentí y me lo llevo de los Tolimenses". Expresó Esguerra.

