Mahecha: "No tenemos miedo al derecho de petición de los gremios económicos /

El secretario de tránsito de Ibagué, José Alexis Mahecha, se pronunció frente al derecho de petición que radicaron los Gremios Económicos del Tolima, donde solicitaron una amplia información técnica de los estudios que motivaron el pico y placa al mediodía, para vehículos particulares en forma permanente.

En la misiva los sectores comerciales y productivos de la ciudad pidieron a esa dependencia que remitieran copia de los estudios técnicos y los detalles de la empresa o profesionales que estuvieron a cargo de dicho estudio, así como los informes sobre aforos vehiculares en el horario comprendido entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde.

Frente a ese derecho de petición, el funcionario de la administración municipal manifestó que se tomarán el tiempo establecido por la ley y recopilarán toda la información solicitada, y enfatizó que además de los estudios técnicos, esa dependencia tiene la autonomía para tomar las decisiones necesarias en materia de movilidad.

"Estamos prestos a responder ese derecho de petición. No lo he leído. Me enteré por los medios de comunicación. No le tengo miedo a ese derecho de petición, ni los muchos otros que nos llegan a diario por parte de personas que quieren "ponerle palos a la rueda al gobierno y las iniciativas del alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo".

De otro lado, Mahecha informó que tiene listo un paquete de decretos que buscarán regular el cargue, y descargue de vehículos en el perímetro urbano de la capital del Tolima.