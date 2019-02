Tarifas de aseo en Bogotá aumentaron por disposición del Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional por solicitud del prestador del relleno sanitario doña Juana le pidió a las Comisión Reguladora de Agua Potable, CRA, un aumento en los costos para los usuarios, por los temas de disposición final de basuras y tratamiento de lixiviados, por este motivo se autorizó el aumento tarifario que se aplicó desde noviembre del año pasado.

“Por estos motivos es que se ve el incremento en la tarifa de aseo pero no es tan significativo, no es del 80% como se estaba diciendo, no es que el Distrito aumentara las tarifas a los bogotanos, eso no es cierto”, manifestó la directora de la UAESP, Beatriz Elena Cárdenas.

La directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos aclaró que, por el contrario, durante la licitación del nuevo esquema de aseo se logró reducir hasta en un 10% la tarifa.

