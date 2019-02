Mujer con cáncer en Tunja recibirá este martes su medicamento: Medimás EPS

Mediante comunicado, Medimás EPS se pronunció frente al caso de la señora Martha Lucía Vargas, quien padece de Cáncer de pulmón, y es una funcionaria administrativa de la alcaldía de Tunja. Su enfermedad es hereditaria, y hoy necesita de tratamiento, toda vez que está en proceso de metástasis.

La paciente tiene una tutela a su favor en contra de Medimás EPS, ya que pese a su delicado estado de salud, demora el tratamiento de quimioterapias, ordenado desde el año pasado.

“El medicamento requerido por los profesionales de la salud para el tratamiento de la patología de la usuaria será entregado mañana 12 de febrero de 2019 en la Corporación Mi IPS de la ciudad de Tunja, por el prestador encargado del mismo, que para este caso es Century Farma”, sostuvo Medimás EPS.

La EPS señaló que “el medicamento solicitado por los médicos fue aprobado por Medimás EPS el pasado 29 de enero, garantizando así el acceso al servicio de salud por parte de la usuaria”.

Per la EPS también indicó que la demora de la entrega del medicamento, no es su responsabilidad “los tiempos de entrega del medicamento no dependen de las dinámicas propias de Medimás EPS, ya que esta responsabilidad recae en las manos del prestador encargado, para este caso Century Farma, proceso en el que la aseguradora no tiene injerencia directa”.

Y agregaron que “los insumos médicos, citas y tratamientos que han sido prescritos por los profesionales de la salud para el tratamiento de la patología de la usuaria han sido entregados y garantizados con total oportunidad y eficacia desde el primero de agosto, hasta el momento”.

Con lo anterior, Medimás EPS se comprometió a solucionar el caso de forma efectiva.