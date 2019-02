EPM participará en subasta de energía para el 2022

Como lo había anticipó en Caracol Radio, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, confirmó que la organización deservicios públicos participará en la subasta de energía de este 28 de febrero aunque Hidroituango siga en construcción.

La empresa EPM ofrecerá un aporte inicial 1.200 megavatios, es decir la mitad de la capacidad de Hidroituango aunque a medida que se alcance la recuperación total del proyecto confían en que aporte cerca del 20% de la energía que demanda el país.

De esta decisión han surgido varios interrogantes de expertos que consideran apresuradas las intenciones de EPM de participar en la subasta.

Santiago Ortega, ingeniero y profesor de la Universidad IEA, antes Escuela de Ingeniería de Antioquia, aseguró que es aventurado lo que está haciendo EPM ya que todavía se desconoce cuánto tiempo tomará recuperar la obra.

“Me preocupa que se vaya poner un límite de tiempo al proyecto cuando fue eso uno de los motivos que llevó a la actual emergencia, el plan de aceleración, además hay temas técnicos y ambientales sin resolver, por eso es muy aventurado entrar en esta subasta”, dijo el profesor.

Aclaró sin embargo que “no tengo dudas que el proyecto se va arreglar, pero creo que no va pasar tan rápidamente y no creo que ellos lo sepan”.

Con esta decisión la empresa se está poniendo dos años para retomar el control de Hidroituango que hasta este momento avanza en un plan que tiene como prioridad salvaguardar la vida de las comunidades aguas abajo.

