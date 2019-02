Por 2 mil pesos, taxista y abogado se fueron a los puños en Cartagena

Víctor Buelvas, abogado y reconocido líder comunal del sector Central del barrio El Bosque de Cartagena, denunció a través de los micrófonos de Caracol Radio que un taxista lo hirió salvajemente tras golpearlo en la boca luego que de hacerle un reclamo por el costo de una carrera.

El hecho, según la víctima, se registró en inmediaciones del centro comercial Paseo de La Castellana cuando se le acercó al conductor para tomar una carrera hacia el barrio Nuevo Bosque. Acto seguido, el taxista se habría molestado porque el líder le aseguró que el servicio costaba 8 mil y no 10 mil pesos como inicialmente le cobró.

“El taxista apenas le dije que eso costaba 8 mil pesos, me pegó duro en la boca partiéndome el labio. Después cogió el carro, se fue, me caí y me partí el brazo”, narró Buelvas.

Sin embargo, el taxista involucrado en este hecho de nombre Juan Molinello Mejía, se defendió asegurando que respondió de forma violenta porque Víctor se encontraba en estado de alicoramiento y lo agredió primero con un puño y palabras obscenas.

“El señor estaba borracho, se me acercó y me dijo que me iba a romper la cara porque mi compañero no le quiso cobrar 8 mil pesos hasta El Bosque. Él primero me tiró un golpe pero no me alcanzó a dar, y por eso le devolví el puño con el que lo alcancé a herir en la boca. Lo único que hice fue defenderme”, contó Molinello Mejía.

El líder comunal anunció que interpondrá en las próximas horas una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales.