Desmienten paro armado del ELN en el Magdalena Medio

Edgar Fandiño secretario del interior de Santander negó que exista un paro armado por parte del ELN en la zona del Magdalena Medio que ha tenido frenada la navegación de comunidades por el río Magdalena desde el departamento, hasta algunas regiones de Sur de Bolívar.

Fandiño dio un parte de tranquilidad a las empresas de transporte fluvial para que reanuden su trabajo con normalidad.

"Me he comunicado con los comandantes del Ejército, de la Policía, y lo que podemos decirle a las comunidades es que estén tranquilas, que ese tal paro armado no existe y que vamos a garantizar la seguridad de todos", dijo el secretario.

Actualmente en la zona hay presencia de Ejército, Policía, Fuerza Aérea y Armada quienes están navegando a lo largo y ancho el río Magdalena para garantizar la seguridad de las poblaciones.