El Cabo Ávila pidió retiro voluntario de las FF.MM: Ejército

Tras la entrevista al Cabo Edwar Ávila en medio del Programa Hoy por Hoy de Caracol Radio Armenia, en los 1150AM, en la que manifestó que las Fuerzas Militares no lo estaban reconociendo desde noviembre de 2018, lo que había hecho que no le cancelaran el salario desde esa época, además que no le estaban reconociendo los servicios de salud a él y su familia, el Ejército respondió a través de un comunicado de prensa que: el Cabo Ávila había solicitado su retiro voluntario y por no tener el tiempo requerido, no se le había pagado el salario de los últimos tres meses, también señala que está en trámite la pensión por invalidez y que ya se le reactivaron los servicios de salud.

El Comando del Ejército Nacional, se permite aclarar a la opinión pública, que:

1. El Señor Sargento Segundo (R) Edward Ávila Ramírez, fue víctima de una mina antipersonal en el año 2015, recibiendo toda la ayuda médica, psicológica y el acompañamiento profesional por parte de la Institución, durante su proceso de recuperación.

2. Después de ser dado de alta por el personal médico, el Ejército Nacional a través de una Junta Médica, lo indemnizó, cancelándole dicho valor en el mes de diciembre del año 2016.

3. Nuestro suboficial, toma la decisión voluntariamente de pedir el retiro del servicio activo de la Fuerza, el pasado 20 de noviembre del 2018.

4. De acuerdo al artículo 1164 del Decreto 1211 de 1990, el pago correspondiente a los tres meses de alta después de que un Militar solicita la baja, se da cuando la persona lleva 15 años en la prestación del servicio; por lo que en este caso, el Señor Sargento Segundo (R) Edward Ávila Ramírez contaba con 12 años a la fecha de su retiro, incumpliendo así con el tiempo estipulado y por lo tanto, no se genera el derecho a recibir dicho pago.

5. Respecto al reconocimiento y liquidación de la pensión por invalidez, se remitió al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional el pasado 27 de diciembre de 2018, quien emitirá la resolución de pensión por invalidez.

6. La resolución para el pago de las cesantías definitivas se encuentra en los términos legales de notificación personal expedida el día 07 de febrero del 2019, pendiente por cancelar con la nómina del mes de febrero del presente año, a más tardar el día 27 de este mes.

7. La Dirección de Sanidad activará inmediatamente los servicios médicos del sargento y una vez este pensionado, serán activados los de su núcleo familiar.

8. El Ejército Nacional reitera su compromiso con los hombres y mujeres, Héroes Bicentenarios, que han estado y que están al servicio de la Institución, reconociendo y apoyando de manera especial a quienes han sido víctimas del conflicto en nuestro país.