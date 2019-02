El gota a gota mueve más de $1.000 millones en Pereira

La denuncia fue realizada por Eisenhower Zapata, miembro de la mesa nacional de víctimas, aseguró que son muchos los sectores de la ciudad que se han permeado a través de préstamos de dinero a intereses, el comercio informal y familias vulnerables son los más afectados.

Agregó que los cobros se hacen a través de intimidaciones con arma de fuego y amenazas de muerte, sicarios que están a la orden de estos combos delincuenciales y que tienen el dominio de los territorios en la ciudad

"El ajuste de cuentas por el cobro del gota a gota, empieza a generar nuevamente temor en la comunidad que acude a este tipo de actividades y que no tiene con que pagar, estamos viendo una reactivación de las oficinas de cobro que regularmente son, personas que alquilan su mano de obra criminal para cobrar deudas que regularmente benefician a ciertos comerciantes que se mueven en esta ciudad. El fenómeno del gota a gota hoy, está manejando en Pereira casi $1.200 millones que se mueven dentro de esa economía subterránea que no alcanzamos a visualizar, esto genera amenazas, violencia y crímenes en esta área metropolitana. El mayor actuar es el sicariato que sigue estando a disposición de la delincuencia y el tráfico de drogas", puntualizó el miembro de la mesa nacional de víctimas.

Por su parte varios ciudadanos que han tenido que utilizar estas actividades ilegales, aseguran que son muchos los temores que sienten por los cobros y la gente que se dedica a estos préstamos de dinero, sobre todo cuando no pueden cancelar una de las cuotas.

"Hace poco tuve que hace un préstamo de dos millones de pesos, lastimosamente ellos cobran unos intereses de usura que superan el 10% semanal, pero debido al desespero uno tiene que acudir a ellos, debido a que los bancos no nos dan opciones. En estos momentos la verdad nos encontramos desesperados porque ellos cobran casi diario, no la pasamos pagando intereses y aún no hemos abonado nada al capital. Lastimosamente esto no tiene control de ninguna autoridad y tenemos que acceder a ellos más por desespero", agregó una comerciante de Pereira.

Finalmente Eisenhower Zapata confirmó que los dueños de este negocio, en muchas ocasiones están ligados al tráfico de drogas, indicó que actualmente existen 57 combos delictivos operando en Pereira, donde actualmente hay algo más de 52 barreras invisibles y zonas vedadas para el tránsito de la comunidad.