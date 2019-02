Edificio Altos del Lago, en Rionegro, debe ser demolido

La Alcaldía de Rionegro confirmó que por fallas estructurales el edificio Altos del Lago, de 18 pisos y 116 apartamentos,debe ser demolido.

La decisión deriva de los resultados de estudios elaborados por las universidades Eafit y Nacional de Colombia con el apoyo de la propia Alcaldía de Rionegro, su Secretaría de Planeación y la firma SODINSA, cuyos investigadores inspeccionaron la edificación para examinar las condiciones y las posibles de construcción o de diseños estructurales.-

En el estudio divulgado se puede leer: “…fisuras, grietas, irregularidades, discontinuidades, espesores y anchos, variables no solo en los elementos principales como columnas y vigas, sino en los elementos secundarios estructurales y no estructurales que evidencian una posibilidad no predecible de un proceso de colapso progresivo y que no garantiza la integridad estructural, debido a que la estructura podría colapsar por cualquiera de dichos elementos, que incluso no tendrían la posibilidad de transmitir las cargas a los elementos principales”.

Según la Alcaldía de Rionegro, el estudio de esas universidades advierten que esa edificación podría colapsar en cualquier momento.

El Comité de Gestión del Riesgo avanza en diversos trámites y acciones para evacuar a los 190 niños que estudian en unCentro de Desarrollo Infantil ubicado en inmediaciones del edificio, como también examinar la viabilidad o recomendaciones además se debe estudiar la posibilidad de suspender las obras de construcción que se adelantan en este sector.

Se trata de un edificio de 18 pisos con 116 apartamentos que representa riesgo para la vida de los habitantes cercanos al lugar.

Los ingenieros de la firma Sodinsa concluyeron que la edificación solo tiene 15 de los 30 pilares que necesita para sostener su propio peso, y, además, carecen de los detalles de resistencia necesarios.

La Alcaldía de Rionegro destinó un equipo de profesionales para prestar apoyo y acompañamiento a los afectados por esta situación que comenzó a mediados del 2016.

La Fiscalía General de la Nación también adelanta las investigaciones pertinente contra la constructora.

La Personería Municipal de Rionegro anunció investigaciones a funcionarios de la Alcaldía de anteriores administraciones que permitieron el desarrollo de esta obra.

Familias afectadas

Voceros de las familias afectadas afirmaron a través de Caracol Radio que no han sido convocados a nuevas reunionespara discutir el futuro de la edificación, y tampoco se ha concretado la reparación ni restitución de sus patrimonios.-

“Soy uno de los propietarios afectados… nunca nos dan información al respecto, no nos tienen presentes. Hubo un segundo estudio que pagó la alcaldía y lo que informan es que se debe demoler el edificio. Hasta la fecha que llevamos, dos años y hasta el momento no nos dan ninguna ayuda ni subsidios económicos”, afirmó uno de los propietarios, quien prefirió mantener el anonimato.-

El abogado Cristian Sánchez, representante de los afectados confirmó también que avanzan las demandas contra la Alcaldía de Rionegro, los constructores y una empresa bancaria.-

“Se está adelantando una demanda contra la Alcaldía de Rionegro, contra el Banco Caja Social y contra la constructora, para buscar las indemnización de las personas afectadas, porque en la reunión que tuvimos ayer queda claro que el edificio lo van a demoler”, afirmó el abogado Cristian Sánchez.-

A su turno, el líder de los propietarios damnificados aseveró a través de Caracol Radio que no están de acuerdo con la demolición pues existe otro estudio según el cual no es necesario derribar esta edificación.

“No todos los propietarios estamos de acuerdo con la demolición del edificio ya que hay otro informe previo también generado por José Darío Aristizábal que pertenece a La Universidad Nacional de Colombia. Él dice que el edificio no está malo que todo lo de ingeniería se puede arreglar… no estamos de acuerdo con la demolición del edificio si no con la repotenciación del mismo”, afirmó el propietario afectado.