Avanzan ayudas humanitarias para Venezuela

Como parte del proceso de apoyo logístico para la recepción de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela; y que está siendo coordinado en Colombia por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Cancillería, nos permitimos informar que:

Esta ayuda forma parte de la primera entrega de las entidades de asistencia humanitaria del Gobierno de Estados Unidos, en respuesta a la solicitud del presidente interino Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, para atender las necesidades inmediatas de Venezuela.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), la Gerencia de Frontera, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, trabajan de manera articulada en el proceso de recepción de ayudas y tienen lista la logística necesaria para este propósito.

Una vez se tenga la primera parte de la asistencia, se coordinará con los delegados del presidente Guaidó, cómo se realizarán las entregas en territorio venezolano.

Es importante que los migrantes venezolanos que se encuentran en Cúcuta y en otros lugares de Colombia tengan en cuenta que esta iniciativa particular denominada “Operación humanitaria hacia Venezuela” no entregará ayudas en territorio colombiano, por lo tanto, no se está realizando ningún tipo de censo, ni registro de población proveniente de Venezuela para entregar ayudas. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, hace un llamado para que la población venezolana no se desplace hacía Cúcuta ni a ninguna zona de frontera con el fin de recibir ayudas.

Como se ha reiterado, las instituciones colombianas, mantienen los programas de asistencia humanitaria que se vienen adelantando con los migrantes venezolanos que ya se encuentran en nuestro país.

Este es un proceso de cooperación, inicialmente, entre el Gobierno de Estados Unidos, Colombia y Venezuela, que se coordina a través del equipo de la Cancillería, con las demás entidades del Gobierno Nacional en la zona de frontera.