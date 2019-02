Gobernantes e instituciones ratifican apoyo y protección a líderes sociales

Con una concurrida asistencia de líderes sociales de todo el país, acompañados con la presencia de la Procuraduría General de la Nación, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contraloría y fuerzas armadas, entre otros, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, asistió este jueves como anfitrión en los Montes de María de la tercera Mesa por la protección a la vida.

En medio de este escenario, en el que una vez más se dejó consignado que es deber del Estado garantizar la protección de los líderes sociales, el gobernador Turbay Paz resaltó la importancia de que hubiera sido escogida la región de los Montes de María como sede, y el deseo de todos sus habitantes de dejar en el pasado cualquier ápice los días del conflicto armado.

“Ustedes han escogido, quizás, la región de Colombia que más sufrió con el conflicto armado. En nuestra región montemarina, los fusiles, las armas, destrozaron el territorio y los sueños. Y esta región, hoy anfitriona en este gran propósito de proteger a nuestros líderes, dice gracias. En los Montes de María no queremos saber absolutamente nada de conflicto. No queremos ver actores ilegales en nuestro territorio. No queremos que nadie nos vuelva a quitar los sueños ni la esperanza de un mejor día a día”, dijo Turbay Paz

El mandatario departamental concluyó que “a los líderes sociales hay que protegerlos y apoyarlos. Hay que darles condiciones para que su labor sea efectiva por una razón: los líderes nos ayudan a gobernar con acierto. Los gobernadores de Colombia no somos enemigos de los líderes. Somos sus aliados”.

Por su parte, el procurador Fernando Carrillo destacó que “en El Carmen de Bolívar, estamos dando un paso contra los violentos. Unidos vamos a derrotarlos para demostrar que la legalidad es más fuerte que las balas asesinas”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se refirió a las acciones desplegadas por el Gobierno Nacional frente a la emisión de 31 alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo.

“Realmente, de parte del Gobierno nacional, podemos decir que hemos trabajado arduamente. El Plan de Acción oportuna ha venido recorriendo los municipios. Y en las zonas de mayor riesgo, se han generado 31 alertas tempranas por parte de la Defensoría. Y sobre ellas el Gobierno Nacional ha actuado”, resaltó la Ministra del Interior.

El defensor nacional del Pueblo, Carlos Negret, destacó que son de gran importancia estas mesas de trabajo y la posibilidad que ofrecen de escuchar las voces de los líderes sociales.

“Estamos haciendo un trabajo, coordinado con el señor Procurador, en el seguimiento de la alerta temprana 026 del año pasado. La reunión de hoy (jueves), aquí en El Carmen de Bolívar, es muy importante porque aunque estamos trabajando coordinadamente con el Gobierno Nacional y con la Procuraduría, el asesinato a líderes sociales todavía persiste. En zonas como los Montes de María es importante que el Estado venga todos los días hasta que la causa que lleva a la muerte de los líderes no vuelva a pasar. Por eso celebro este tipo de escenarios”, concluyó el Defensor Nacional del Pueblo.

Por su parte, Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, hizo hincapié en la importancia de preservar la vida de lo líderes sociales, muchos de ellos campesinos con una contribución invaluable para el campo colombiano.

“La vida de un campesino, para cualquier Estado que entienda, es más importante que cualquier empresa. A los líderes y lideresas les digo: no se dejen vencer por el miedo (...) El Estado tiene que responder”, concluyó de Roux.