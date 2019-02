Sellan obra donde se pretende trasladar la cárcel de mujeres de Cartagena

En medio de una inspección desarrollada en las últimas horas, la Secretaría de Infraestructura y Control Urbano del municipio de Turbaco, decidió sellar la obra donde se pretende trasladar la cárcel de mujeres de Cartagena, por una serie de irregularidades que se vienen presentando en los requisitos mínimos para una construcción.

De acuerdo a lo manifestado por el jefe de esa cartera en la población, William Alcalá, el cierre temporal se hizo porque no se exhibía el aviso de construcción, se estaban haciendo obras adicionales que no estaban contempladas y los trabajadores no tenían las certificaciones de sus prestaciones sociales.

El sellamiento tiene un término exacto de 60 días, tiempo durante el cual los constructores podrán presentar todos los documentos pertinentes para volver a continuar con los trabajos que marchan a buen ritmo.

Sin embargo, el Secretario de Infraestructura y de Control Urbano de la población, advirtió que el predio es totalmente inviable para el tipo de construcción que se adelanta por la zona donde quedará ubicada.

“La licencia que se le expidió es para locales comerciales, oficinas y habitaciones, no para hacer una cárcel. En este momento no se podría colocar un centro penitenciario allí porque el Plan de Ordenamiento Territorial lo prohíbe, en esa zona hay unos barrios a 50 metros”, agregó el funcionario.

La cárcel de mujeres de Cartagena ubicada en el barrio San Diego, será reubicada en un predio ubicado en la Variante Cartagena a pocos metros de Zona Franca.