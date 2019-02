700 estudiantes sin clases porque no aparece la rectora ni profesores

Más de 700 estudiantes en un colegio de Barranquilla no han reiniciado las clases este año porque a la institución no se ha acercado ni la rectora ni los profesores, por lo que el colegio permanece cerrado.

Se trata del Colegio Fe y Alegría de Pinar del Río, en el corregimiento de Juan Mina. Allí los padres de familia y sus hijos realizaron un plantón para exigir una solución ante la demora en el reinicio de la jornada académica.

"Desconocemos los motivos del por qué no aparecen los profesores ni rectora. A la fecha no han abierto el colegio y solo aparece el celador y nos dice que no sabe nada del paradero de los directivos", indicó Paula Correa, madre de familia.

Aseguró Correa que puso en conocimiento de la situación a la Secretaría de Educación Distrital "y me dijeron que el lunes enviaban una comisión a la escuela pero hoy es jueves y esto no ha pasado".

"Estos son niños que necesitan estudiar por los problemas sociales del sector. Están debidamente matriculados desde el año anterior y aquí se ofrecen cursos desde transición hasta undécimo grado.

"No aparece nadie. No nos dan respuesta, hemos llamado a los profesores y lo que nos dicen es que tampoco han sido llamados por la rectoría y también están preocupados", indicó.