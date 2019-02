Obligan a hinchas a borrar graffitis pintados en vallas de policía en Tunja

A la luz del código nacional de policía, pintar graffities sin autorización en zonas públicas y/o privadas, se considera como una conducta contraria a la convivencia y por eso es objeto de sanción.

En Tunja, la Policía Metropolitana de la ciudad, sorprendió a algunos jóvenes hinchas del equipo de fútbol profesional colombiano América de Cali, realizando graffities de forma ilegal sobre las vallas de seguridad que tienen el logo de la Policía Nacional, vallas dispuestas para generar control y contención de los hinchas, en los eventos deportivos masivos.

“A los hinchas se les amonestó de manera verbal, reconocieron su error, y posteriormente procedimos a suministrarles alcohol y un trapo, para que hicieran la tarea de corregir esa falta, borrando y limpiando el daño causado a esos elementos de uso de la fuerza pública para la sana convivencia en eventos de alta aglomeración de personas", dijo en Caracol Radio la comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel María Emma Caro.

Agregó que "con esto buscamos enviar un mensaje claro, y es que el control y la vigilancia de la Policía, se hace de manera integral: no siempre hay que tomar medidas coercitivas, de detención o de generar comparendos, no, esta es una demostración de que el código de la policía está diseñado y orientado para que esos pequeños comportamientos irregulares, no apropiados, puedan solucionarse de una manera fácil, pedagógica, y que les quede de lección para siempre, todo con el fin de proteger la sana convivencia. Que todos hagamos y nos comportemos bajo las normas plenamente establecidas”.

Y es que en el Artículo 140 del código de policía, hacer graffities sin permiso, es un comportamiento que afecta la integridad del espacio público, y por eso establece sanciones a las personas que incurran en esta práctica sin autorización, con multas hasta por $183.856 y la reparación del inmueble.