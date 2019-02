En Puerto Valdivia el río Cauca bajó que aparecieron cosas perdidas

Tras el cierre total del paso del Cauca por la casa de máquinas de Hidroituango, el río Cauca comenzó a pasar por Puerto Valdivia en niveles muy por debajo de lo normal, tanto que se asomaran objetos que estaban en la profundidad.

Inclusive, apareció una parte del puente que en mayo del año pasado había sido destruido por el río con la primera creciente y que muchos creyeron había sido arrastrado por la corriente hasta desaparecer y resultó que siempre estuvo en el mismo lugar pero en lo profundo.

Los habitantes del corregimiento afirman que jamás habían visto que el caudal bajara a ese nivel y temen que se seque completamente en las próximas horas.

Epm estima que hasta el viernes el caudal baje a 55 centímetros cúbicos por segundo y en esta zona el nivel más bajo ha sido de 700 metros cúbicos en un intenso verano hace dos años.

A los habitantes, las autoridades ya les advirtieron que no pueden comer de los peces que aparecen muertos a la orilla porque pueden resultar intoxicados.

Los pescadores no pueden sacar productos del río y no porque no los dejen, sino porque no hay agua para echar las redes.

-.-